A denúncia de agressão contra um jovem de 22 anos dentro do Mango Garden, na avenida Anchieta, no Jardim Nova América, em São José dos Campos, provocou reação de integrantes da comunidade LGBTQIA+ nas redes sociais. O rapaz afirma ter sido imobilizado pelo pescoço com um golpe conhecido como “mata-leão” e retirado à força do estabelecimento durante a madrugada de domingo (23). Um dos seguranças do local apresentou uma versão diferente sobre o episódio.

O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal e ainda está sob apuração.

Após a repercussão, perfis ligados à comunidade LGBTQIA+ passaram a cobrar esclarecimentos do estabelecimento e manifestaram solidariedade ao jovem e ao namorado dele. Publicações também criticaram comentários considerados preconceituosos feitos por frequentadores nas redes sociais.