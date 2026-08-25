A denúncia de agressão contra um jovem de 22 anos dentro do Mango Garden, na avenida Anchieta, no Jardim Nova América, em São José dos Campos, provocou reação de integrantes da comunidade LGBTQIA+ nas redes sociais. O rapaz afirma ter sido imobilizado pelo pescoço com um golpe conhecido como “mata-leão” e retirado à força do estabelecimento durante a madrugada de domingo (23). Um dos seguranças do local apresentou uma versão diferente sobre o episódio.
O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal e ainda está sob apuração.
Após a repercussão, perfis ligados à comunidade LGBTQIA+ passaram a cobrar esclarecimentos do estabelecimento e manifestaram solidariedade ao jovem e ao namorado dele. Publicações também criticaram comentários considerados preconceituosos feitos por frequentadores nas redes sociais.
Em uma das manifestações, um usuário destacou que, além da violência denunciada, a vítima passou a enfrentar comentários ofensivos após o caso. Outros internautas reforçaram o apoio ao casal e cobraram um posicionamento da casa noturna.
A reportagem tentou contato com o Mango Garden para obter um posicionamento oficial sobre a denúncia, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. O estabelecimento também bloqueou os comentários em publicações de seu perfil nas redes sociais.
Segurança apresenta outra versão
Um homem que se identificou nas redes sociais como um dos seguranças do estabelecimento afirmou que o jovem estaria dentro do banheiro feminino tentando ajudar uma amiga.
Segundo ele, o rapaz teria sido orientado três vezes a deixar o local e não teria atendido aos pedidos. O segurança afirmou ainda que, diante da recusa, foi necessária uma intervenção para retirá-lo da casa.
A versão diverge do que foi relatado pela vítima à Polícia Civil.
No boletim de ocorrência, o jovem afirma que não entrou no banheiro feminino. Segundo o registro, uma amiga estava bastante embriagada e ele a acompanhou somente até a entrada, permanecendo no hall entre os banheiros masculino e feminino enquanto aguardava que ela saísse.
Ainda de acordo com a vítima, durante a espera um segurança se aproximou e perguntou se ele havia perdido alguma coisa. O rapaz respondeu que estava aguardando a amiga.
O jovem relatou que, em seguida, o segurança disse que teria de retirá-lo à força. Depois de responder que não permitiria ser tocado, ele teria sido imobilizado pelo pescoço e carregado até a área externa do estabelecimento.
O boletim informa que o namorado da vítima, uma amiga e outras pessoas estavam próximas e teriam presenciado a situação.
Caso está sob investigação
O segurança citado pela vítima não foi identificado no boletim de ocorrência. O caso foi registrado por meio da Delegacia Eletrônica como lesão corporal, com autoria desconhecida, e encaminhado à unidade policial responsável pela região.
As versões apresentadas pela vítima e pelo homem que se identificou como segurança são conflitantes e deverão ser analisadas durante a investigação.
Até o momento, não há informação sobre eventual identificação formal do segurança citado no registro ou sobre outras medidas adotadas pela Polícia Civil no decorrer da apuração.