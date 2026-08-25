Três moradores de Ubatuba, da mesma família, morreram após um grave acidente na BR-116, em Dom Cavati, no Leste de Minas Gerais, na tarde de segunda-feira (24). As vítimas foram identificadas como Antônio Alexandre de Lima, de 58 anos, Soraia Lázaro de Lima, de 52, e Samuel Eduardo Lázaro de Lima, de 29.

A colisão frontal aconteceu na altura do km 475 e envolveu um Volkswagen Fox, com placas de Ubatuba, e um caminhão.

Duas pessoas que estavam nos bancos da frente do automóvel morreram ainda no local. A terceira vítima, que ocupava o banco traseiro, chegou a ser socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital em Caratinga, mas não resistiu aos ferimentos.