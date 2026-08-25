Três moradores de Ubatuba, da mesma família, morreram após um grave acidente na BR-116, em Dom Cavati, no Leste de Minas Gerais, na tarde de segunda-feira (24). As vítimas foram identificadas como Antônio Alexandre de Lima, de 58 anos, Soraia Lázaro de Lima, de 52, e Samuel Eduardo Lázaro de Lima, de 29.
A colisão frontal aconteceu na altura do km 475 e envolveu um Volkswagen Fox, com placas de Ubatuba, e um caminhão.
Duas pessoas que estavam nos bancos da frente do automóvel morreram ainda no local. A terceira vítima, que ocupava o banco traseiro, chegou a ser socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital em Caratinga, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações apuradas no local, o Fox teria invadido a pista contrária antes da colisão. Essa dinâmica, porém, ainda depende da apuração oficial das autoridades.
O motorista do caminhão, identificado como Valdeci, não ficou ferido. Ele contou que seguia em direção a Governador Valadares depois de realizar uma entrega de placas solares quando percebeu o carro vindo em sua direção.
Segundo o relato do caminhoneiro, ele tentou manter o veículo sob controle e evitar a batida, mas não conseguiu sair da trajetória do automóvel.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e da concessionária responsável pela rodovia atuaram na ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
Morte de Samuel causa comoção em Ubatuba
A confirmação da morte de Samuel Eduardo Lázaro de Lima também provocou manifestações de pesar nas redes sociais. Ele trabalhava como pizzaiolo na Pizzaria Itaguá Bar, em Ubatuba.
Amigos e conhecidos descreveram Samuel como uma pessoa alegre e querida. Em uma das mensagens publicadas nas redes sociais, uma amiga afirmou que ele era “a alegria em pessoa”. Outra lamentou a perda e destacou que Samuel deixará saudades.
Uma publicação de homenagem também destacou a trajetória do jovem e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.
As informações sobre velório e sepultamento das três vítimas ainda não foram divulgadas.