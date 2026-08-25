Melhorias no Anel Viário, novos empreendimentos imobiliários e uma sequência de investimentos na revitalização da região central vêm transformando o entorno do Centro de São José dos Campos nos últimos quatro anos. No período, imóveis de bairros próximos registraram valorização expressiva.

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É o caso do condomínio Carpe Diem, no Monte Castelo: um apartamento comprado na planta por R$ 245 mil, em 2022, está avaliado hoje em R$ 453 mil. A diferença representa uma valorização nominal de 84,9% em quatro anos.