A Porto Vale, maior corretora de consórcios do país, está com 130 vagas abertas para vendedores, com oportunidades em São José dos Campos e São Paulo. Em um momento de crescimento da operação, a companhia amplia a equipe comercial e abre espaço também para profissionais que estão em busca da primeira oportunidade na área de vendas.
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A expansão acompanha a trajetória de crescimento da empresa. Em 2025, a Porto Vale movimentou R$ 5,3 bilhões em créditos de consórcios, resultado que garantiu à companhia o Troféu de Recorde de Vendas 2025, concedido pelo Grupo Porto.
Desde então, a equipe segue crescendo e a empresa já ultrapassou a marca de 700 funcionários.
Para as vagas, não é necessária experiência anterior em vendas ou formação específica na área. Exige-se ensino médio completo.
Segundo a empresa, o processo seletivo busca profissionais com boa comunicação, proatividade e disposição para aprender. Os selecionados recebem treinamento e acompanhamento para desenvolver as habilidades necessárias para atuar na área comercial.
Além do salário fixo, as posições oferecem comissões e premiações. Entre os benefícios estão vale-transporte, vale-refeição, telemedicina, convênio odontológico, seguro de vida e TotalPass. Os funcionários também contam com iniciativas de desenvolvimento e bem-estar promovidas pela empresa.
A abertura das vagas reforça o movimento de crescimento da Porto Vale e amplia as possibilidades para profissionais interessados em construir uma trajetória no mercado de vendas, inclusive aqueles que ainda não têm experiência no segmento.
Os interessados podem se candidatar por meio do link de inscrição (acesse aqui).