A Porto Vale, maior corretora de consórcios do país, está com 130 vagas abertas para vendedores, com oportunidades em São José dos Campos e São Paulo. Em um momento de crescimento da operação, a companhia amplia a equipe comercial e abre espaço também para profissionais que estão em busca da primeira oportunidade na área de vendas.

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A expansão acompanha a trajetória de crescimento da empresa. Em 2025, a Porto Vale movimentou R$ 5,3 bilhões em créditos de consórcios, resultado que garantiu à companhia o Troféu de Recorde de Vendas 2025, concedido pelo Grupo Porto.