Assim como no golfe, onde cada tacada exige estratégia, precisão e paciência, a proteção dos dados de uma empresa não se conquista com força, mas com planejamento e consistência.

No golfe, ganha quem comete menos erros ao longo do percurso. Não existe uma única jogada espetacular que garante a vitória — existe a soma de decisões corretas, buraco após buraco.

A segurança da informação funciona exatamente assim. Não basta instalar um antivírus e achar que o trabalho está feito. É preciso um jogo completo, pensado do primeiro ao décimo oitavo buraco.

Sediada em São José dos Campos (SP), a Cedro TI atua ao lado de pequenas e médias empresas do Vale do Paraíba com serviços de gestão de TI (Tecnologia da Informação), infraestrutura, segurança da informação, alocação de especialistas e locação de equipamentos.

O papel da Cedro TI é ser o caddie da sua empresa no jogo digital: quem conhece o campo, escolhe as ferramentas certas e ajuda você a jogar com segurança do primeiro ao último buraco.

Conhecer o campo antes de jogar

Todo bom jogador estuda o percurso: onde estão os obstáculos, os lagos, os bunkers de areia.

No mundo digital, isso significa mapear onde estão os dados sensíveis da empresa, quais sistemas são mais vulneráveis e por onde um ataque pode entrar.

Muitas empresas da região do Vale do Paraíba ainda "entram no campo" sem conhecer os próprios riscos — e é aí que os problemas começam.

A tacada certa para cada situação

No golfe, você não usa o mesmo taco para todas as jogadas. Cada distância, cada terreno pede uma ferramenta diferente.

Em segurança da informação vale o mesmo princípio: firewall, backup, controle de acesso, treinamento de equipe e monitoramento contínuo são tacos distintos que, juntos, compõem uma estratégia completa.

Confiar em uma única solução é como tentar vencer um torneio inteiro usando apenas o putter.

O handicap invisível: o fator humano

Golfistas sabem que o maior adversário costuma ser o próprio jogador.

Na segurança digital, a maioria dos incidentes começa com um clique errado, uma senha fraca ou um e-mail suspeito aberto sem cuidado. Investir no treinamento das pessoas é tão importante quanto investir em tecnologia.

Paciência e consistência vencem o jogo

Ninguém se torna um bom golfista da noite para o dia, e nenhuma empresa fica segura com uma ação isolada.

Segurança da informação é um processo contínuo, que exige revisão, atualização e disciplina. É um jogo de longo prazo — e quem se prepara hoje evita as armadilhas de amanhã.