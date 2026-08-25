Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em Taubaté após enforcar e ameaçar a companheira. A prisão ocorreu no sábado (24), na rua José Marcelino dos Santos Júnior, no bairro Residencial Santa Izabel.

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A polícia foi acionada e encontrou o suspeito em frente à residência, em aparente estado de embriaguez. A vítima estava trancada dentro do imóvel e relatou ter sido enforcada e ameaçada pelo companheiro. Ela apresentava marcas no pescoço.