25 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem enforca mulher e é preso em flagrante em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em Taubaté após enforcar e ameaçar a companheira. A prisão ocorreu no sábado (24), na rua José Marcelino dos Santos Júnior, no bairro Residencial Santa Izabel.

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A polícia foi acionada e encontrou o suspeito em frente à residência, em aparente estado de embriaguez. A vítima estava trancada dentro do imóvel e relatou ter sido enforcada e ameaçada pelo companheiro. Ela apresentava marcas no pescoço.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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