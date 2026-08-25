O jato executivo Phenom 300EV da Embraer obteve certificação tripla da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), da FAA (sigla em inglês para Administração Federal de Aviação), nos Estados Unidos, e da EASA (sigla para Agência Europeia para a Segurança da Aviação, em inglês), na Europa. Assim, o jato torna-se o primeiro da categoria leve certificado com o sistema Garmin® Emergency Autoland.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Lançado em julho, o jato leve mais veloz e de maior alcance do mundo incorpora tecnologias intuitivas de segurança, além de uma série de melhorias de desempenho e interior projetadas para potencializar a reconhecida capacidade operacional da aeronave e agregar ainda mais valor à experiência do cliente.