O jato executivo Phenom 300EV da Embraer obteve certificação tripla da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), da FAA (sigla em inglês para Administração Federal de Aviação), nos Estados Unidos, e da EASA (sigla para Agência Europeia para a Segurança da Aviação, em inglês), na Europa. Assim, o jato torna-se o primeiro da categoria leve certificado com o sistema Garmin® Emergency Autoland.
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Lançado em julho, o jato leve mais veloz e de maior alcance do mundo incorpora tecnologias intuitivas de segurança, além de uma série de melhorias de desempenho e interior projetadas para potencializar a reconhecida capacidade operacional da aeronave e agregar ainda mais valor à experiência do cliente.
Com a certificação, o Phenom 300EV agora está aprovado para operação nos principais mercados globais. Segundo a Embraer, as entregas do novo modelo devem começar em 2028.
"O Phenom 300EV dá continuidade ao legado do jato leve mais vendido do mundo, agora aprimorado com inovações que elevam ainda mais os níveis de segurança, desempenho e experiência do cliente”, afirma o presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano.
"Alcançar a tripla certificação é uma evidência da dedicação de nossas equipes e do compromisso da Embraer com a excelência em engenharia e a execução disciplinada. Com este importante marco alcançado, estamos prontos para levar o Phenom 300EV a clientes em todo o mundo, e ampliar ainda mais a notável reputação da série Phenom 300."
Jato pode ter pouso automatizado
Como o maior jato executivo equipado com o Garmin® Emergency Autoland, o Phenom 300EV pode executar um pouso totalmente automatizado no improvável caso de incapacitação do piloto.
Para habilitar o controle eletrônico de funções como autobrake e o rudder-by-wire, a Embraer projetou e desenvolveu o Multi-Purpose Electronic Controller (MEC), contribuindo para aprimorar o controle da aeronave, reduzir a carga de trabalho dos pilotos e simplificar a manutenção.
Com alcance líder da categoria, estendido para 2.055 milhas náuticas (3.806 km), com quatro passageiros e reservas IFR da NBAA, o Phenom 300EV possibilita voos regionais sem escalas, incluindo rotas como Aspen a Nova York, Dubai às Maldivas e São Paulo a Manaus.
Complementando esse desempenho excepcional, a aeronave passa a oferecer maior capacidade de carga útil e refinamentos na cabine, incluindo conectividade de última geração como opcional instalado de fábrica, via satélites de órbita terrestre baixa (LEO) Gogo Galileo, com conexão global de alta velocidade. A conectividade Starlink também estará disponível no pós-venda por meio de uma modificação via Certificado de Tipo Suplementar.