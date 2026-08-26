26 de agosto de 2026
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DESPEDIDA

Adeus, Tanis: Treinador de futebol morre aos 61 anos em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Acervo pessoal
Tanis Gomes da Silva morreu aos 61 anos em Ubatuba
Tanis Gomes da Silva morreu aos 61 anos em Ubatuba

O treinador de futebol e um dos responsáveis pela formação do Silop Esporte Clube, em Ubatuba, Tanis Gomes da Silva, morreu no último domingo (23), aos 61 anos.

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Com uma trajetória marcada por conquistas no esporte da cidade, Tanis atuou como goleiro antes de seguir carreira como técnico e dirigente. O velório e o sepultamento foram realizados na segunda-feira (24).

Nas redes sociais, amigos e pessoas ligadas ao esporte prestaram homenagens ao treinador, destacando a admiração e o carinho que tinham por ele e manifestando solidariedade à família.

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