O treinador de futebol e um dos responsáveis pela formação do Silop Esporte Clube, em Ubatuba, Tanis Gomes da Silva, morreu no último domingo (23), aos 61 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com uma trajetória marcada por conquistas no esporte da cidade, Tanis atuou como goleiro antes de seguir carreira como técnico e dirigente. O velório e o sepultamento foram realizados na segunda-feira (24).