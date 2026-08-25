Um cadáver foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, em uma área rural de Lavrinhas, na tarde de segunda-feira (24). O avançado estado de decomposição não permitiu identificar o sexo da vítima, que vestia um moletom preto e estava sem documentos.

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A vítima estava nas proximidades da barragem de uma pequena central hidrelétrica.