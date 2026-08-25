25 de agosto de 2026
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MORTE SUSPEITA

Corpo em decomposição é achado no rio Paraíba, em Lavrinhas

Por Da redação | Lavrinhas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítima foi encontrada no rio Paraíba do Sul, em Lavrinhas
Vítima foi encontrada no rio Paraíba do Sul, em Lavrinhas

Um cadáver foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, em uma área rural de Lavrinhas, na tarde de segunda-feira (24). O avançado estado de decomposição não permitiu identificar o sexo da vítima, que vestia um moletom preto e estava sem documentos.

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A vítima estava nas proximidades da barragem de uma pequena central hidrelétrica.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Cruzeiro, onde deverá passar por exames para auxiliar na identificação da vítima e esclarecer a causa da morte.

A ocorrência foi registrada como encontro de cadáver e morte suspeita e segue sob investigação da Polícia Civil.

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