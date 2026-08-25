Uma pessoa ficou ferida após uma colisão traseira envolvendo um carro e um caminhão na noite dessa segunda-feira (24), na Rodovia dos Tamoios, em Jambeiro. O acidente aconteceu por volta das 20h25, no km 25, no sentido norte da rodovia.

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Segundo informações apuradas no local, o Hyundai HB20 seguia pela faixa 2 de rolamento quando atingiu a traseira de um Ford Cargo. Os dois motoristas apresentaram versões semelhantes sobre a dinâmica da batida, mas divergiram sobre a velocidade dos veículos.