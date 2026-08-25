Uma pessoa ficou ferida após uma colisão traseira envolvendo um carro e um caminhão na noite dessa segunda-feira (24), na Rodovia dos Tamoios, em Jambeiro. O acidente aconteceu por volta das 20h25, no km 25, no sentido norte da rodovia.
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Segundo informações apuradas no local, o Hyundai HB20 seguia pela faixa 2 de rolamento quando atingiu a traseira de um Ford Cargo. Os dois motoristas apresentaram versões semelhantes sobre a dinâmica da batida, mas divergiram sobre a velocidade dos veículos.
O condutor do HB20 afirmou que trafegava na velocidade permitida para a via e que o caminhão estaria em baixa velocidade, o que teria provocado a colisão. Já o motorista do caminhão relatou que seguia pela faixa 2 quando o automóvel bateu na traseira do veículo.
Interdição na Tamoios
A faixa 2, no sentido norte, precisou ser interditada a partir das 20h25 para atendimento da ocorrência. A liberação aconteceu às 22h47.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, não foi necessária a realização de perícia no local. O caminhão conseguiu seguir por meios próprios até uma base, enquanto o automóvel foi removido para a base da PM Rodoviária.
A vítima, que estava no carro, sofreu ferimentos leves. Outras quatro pessoas que estavam nos dois veículos envolvidos saíram ilesas.
O acidente foi registrado sob condição climática nublada e teve criticidade considerada moderada pela concessionária responsável pela rodovia.