O Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão uma terça-feira (25) de temperaturas amenas, nevoeiro pela manhã e possibilidade de chuva fraca e isolada, segundo a previsão da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O nevoeiro registrado em áreas da região deve se dissipar com o aumento gradual das temperaturas.

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De acordo com o órgão, a faixa leste paulista terá maior presença de nebulosidade ao longo do dia. Com isso, o sol deve aparecer entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca em pontos isolados.