O Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão uma terça-feira (25) de temperaturas amenas, nevoeiro pela manhã e possibilidade de chuva fraca e isolada, segundo a previsão da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O nevoeiro registrado em áreas da região deve se dissipar com o aumento gradual das temperaturas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o órgão, a faixa leste paulista terá maior presença de nebulosidade ao longo do dia. Com isso, o sol deve aparecer entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca em pontos isolados.
No Vale do Paraíba, as temperaturas máximas devem ficar entre 18°C e 21°C, devido à maior cobertura de nuvens. A previsão indica um dia mais frio em comparação com outras regiões do estado.
Entre as menores temperaturas registradas nas últimas horas, Campos do Jordão marcou 10,9°C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). São Luiz do Paraitinga teve 12,8°C, Taubaté registrou 15,3°C e Cachoeira Paulista chegou a 16,1°C.
Previsão para o Estado
Além do Vale e do Litoral Norte, a Defesa Civil prevê condições diferentes conforme a região de São Paulo.
Na metade sul e na faixa leste, a presença de umidade favorece períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuva fraca e localizada. Já no restante do Estado, o tempo deve permanecer firme, com predomínio de sol.
O cenário será mais quente no norte e no noroeste paulista. Nessas áreas, as máximas podem variar entre 31°C e 36°C.
A Defesa Civil também alerta para a baixa umidade do ar. Em boa parte dos municípios das regiões norte e noroeste, os índices podem ficar abaixo de 25% durante a tarde. O órgão recomenda reforçar a hidratação e evitar atividades ao ar livre nos horários de maior ressecamento do ar.