25 de agosto de 2026
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PM prende procurado com facão após ameaça à mãe em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso após sacar facão da cintura diante da polícia
Homem foi preso após sacar facão da cintura diante da polícia

Policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça após uma ocorrência de ameaça contra a própria mãe, na noite de domingo (24), no bairro Santa Hermínia, em São José dos Campos.

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Por volta das 22h, a equipe foi acionada após a denúncia de que o homem teria ameaçado a mãe por telefone. Com as características informadas, os policiais localizaram o suspeito.

Durante a tentativa de abordagem, o homem sacou um facão da cintura e não obedeceu às ordens policiais. Diante da situação, os policiais utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular, fazendo com que ele soltasse o facão.

Na sequência, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e abordado pela equipe.

Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado aos crimes de desacato, dano e furto qualificado com pena estabelecida de 2 anos e 11 meses em regime fechado.

Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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