Policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça após uma ocorrência de ameaça contra a própria mãe, na noite de domingo (24), no bairro Santa Hermínia, em São José dos Campos.
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Por volta das 22h, a equipe foi acionada após a denúncia de que o homem teria ameaçado a mãe por telefone. Com as características informadas, os policiais localizaram o suspeito.
Durante a tentativa de abordagem, o homem sacou um facão da cintura e não obedeceu às ordens policiais. Diante da situação, os policiais utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular, fazendo com que ele soltasse o facão.
Na sequência, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e abordado pela equipe.
Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado aos crimes de desacato, dano e furto qualificado com pena estabelecida de 2 anos e 11 meses em regime fechado.
Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.