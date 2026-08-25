Policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça após uma ocorrência de ameaça contra a própria mãe, na noite de domingo (24), no bairro Santa Hermínia, em São José dos Campos.

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Por volta das 22h, a equipe foi acionada após a denúncia de que o homem teria ameaçado a mãe por telefone. Com as características informadas, os policiais localizaram o suspeito.