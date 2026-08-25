Uma denúncia falsa de cárcere privado levou à prisão um homem procurado pela Justiça e apontado como integrante do TCP (Terceiro Comando Puro), facção criminosa com atuação no estado do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu no domingo (23), no bairro Itaguá, em Ubatuba.

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Policiais militares da Força Tática foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após uma denúncia de que um cadeirante estaria mantido em cárcere privado em uma residência na avenida Milton de Holanda Maia.