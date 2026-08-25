Uma denúncia falsa de cárcere privado levou à prisão um homem procurado pela Justiça e apontado como integrante do TCP (Terceiro Comando Puro), facção criminosa com atuação no estado do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu no domingo (23), no bairro Itaguá, em Ubatuba.
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Policiais militares da Força Tática foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após uma denúncia de que um cadeirante estaria mantido em cárcere privado em uma residência na avenida Milton de Holanda Maia.
A equipe foi ao endereço e, com autorização do morador, entrou na residência. No local, os policiais constataram que a informação sobre o cárcere privado não era verdadeira.
Durante a pesquisa criminal dos moradores, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos homens que estava na residência. Ele era procurado por associação para o tráfico de drogas e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Durante a apresentação da ocorrência, os policiais tomaram conhecimento de que o detido seria integrante do TCP (Terceiro Comando Puro) e teria atuação no município de Angra dos Reis, onde, segundo as informações repassadas à equipe, seria responsável pela gerência do tráfico de entorpecentes.