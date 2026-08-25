Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens procurados pela Justiça durante ações realizadas na tarde desta segunda-feira (24), em São José dos Campos.

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A primeira ocorrência foi na rua Jaguari, no bairro Vila Sinhá. Durante patrulhamento, a equipe abordou um homem e, após consulta aos sistemas, constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele por ter fugido de local de acidente de trânsito, crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro.