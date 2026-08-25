Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens procurados pela Justiça durante ações realizadas na tarde desta segunda-feira (24), em São José dos Campos.
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A primeira ocorrência foi na rua Jaguari, no bairro Vila Sinhá. Durante patrulhamento, a equipe abordou um homem e, após consulta aos sistemas, constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele por ter fugido de local de acidente de trânsito, crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro.
Em outra ocorrência, na avenida Deputado Benedito Matarazzo, foi abordado um homem que estava sendo procurado por lesão corporal, crime previsto no artigo 129 do Código Penal.
Ambos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.