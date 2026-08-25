São José dos Campos tem 45 candidatos inscritos na Justiça Eleitoral para as eleições de 2026, 32% do total da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), que conta com 142 postulantes.

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De acordo com dados do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo, a maior cidade da região aparece com 22 candidatos a deputado estadual, 22 a federal e um ao Senado (veja lista abaixo).