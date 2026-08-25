São José dos Campos tem 45 candidatos inscritos na Justiça Eleitoral para as eleições de 2026, 32% do total da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), que conta com 142 postulantes.
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De acordo com dados do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo, a maior cidade da região aparece com 22 candidatos a deputado estadual, 22 a federal e um ao Senado (veja lista abaixo).
Em 2022, nas eleições anteriores, a cidade contava com 48 candidatos, sendo 24 a estadual, 23 a federal e um postulante ao Senado.
Partidos
Em São José, a Federação Renovação Solidária (PRD e Solidariedade) e o PL (Partido Liberal) têm mais candidatos inscritos, com seis cada um.
Na sequência, aparecem o Avante com cinco, a Federação União Progressista (União Brasil e Progressistas) com quatro e o Partido Novo com quatro.
Região
A RMVale terá 142 candidatos nas eleições de 2026, número que representa uma redução de 18 postulantes em relação ao pleito de 2022, quando a região registrou 160 candidatos.
O levantamento com dados do TER-SP mostra que a disputa deste ano reúne 74 candidatos a deputado estadual, 66 a deputado federal e dois candidatos ao Senado na região.
Em 2022, eram 91 candidatos a deputado estadual, 68 a deputado federal e apenas um candidato ao Senado.
Na comparação entre as duas eleições, portanto, a maior queda ocorre entre os postulantes à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), com 17 nomes a menos. A disputa para a Câmara dos Deputados tem redução de dois candidatos, enquanto o número de candidatos ao Senado dobrou.
Cidades
Após São José, a cidade com mais candidatos em 2026 é Taubaté, com 26 candidatos: 13 disputam uma vaga de deputado estadual e outros 13 concorrem à Câmara dos Deputados.
Jacareí aparece em terceiro lugar, com nove candidatos, sendo quatro a deputado estadual e cinco a deputado federal.
Na sequência, Ubatuba registra oito candidatos, dos quais sete concorrem a deputado estadual e um a deputado federal. Pindamonhangaba fecha a lista das cinco cidades com maior número de postulantes, com sete candidatos — três a deputado estadual e quatro a deputado federal.
Juntas, as cinco cidades concentram 95 dos 142 candidatos da RMVale, o equivalente a 67% dos postulantes registrados no levantamento.