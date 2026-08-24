A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) terá 152 candidatos nas eleições de 2026, número que representa uma redução de nove postulantes em relação ao pleito de 2022, quando a região registrou 161 candidatos.

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O levantamento com dados fornecidos pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo mostra que a disputa deste ano reúne 79 candidatos a deputado estadual, 70 a deputado federal, dois candidatos ao Senado e um candidato a vice-governador de São Paulo.