A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) terá 152 candidatos nas eleições de 2026, número que representa uma redução de nove postulantes em relação ao pleito de 2022, quando a região registrou 161 candidatos.
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O levantamento com dados fornecidos pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo mostra que a disputa deste ano reúne 79 candidatos a deputado estadual, 70 a deputado federal, dois candidatos ao Senado e um candidato a vice-governador de São Paulo.
Em 2022, eram 91 candidatos a deputado estadual, 68 a deputado federal, um candidato ao Senado e um candidato a vice-governador de São Paulo.
Na comparação entre as duas eleições, portanto, a maior queda ocorre entre os postulantes à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), com 12 nomes a menos. Já a disputa para a Câmara dos Deputados tem um aumento de dois candidatos neste ano, enquanto o número de candidatos ao Senado dobrou.
Os dados do levantamento mostram ainda uma concentração dos candidatos em algumas das principais cidades da região.
Candidatos por cidades
São José dos Campos aparece isoladamente na liderança entre os municípios da RMVale com maior número de candidatos. A cidade concentra 48 postulantes, sendo 23 a deputado estadual, 23 a deputado federal, um ao Senado e um para vice-governador.
Na segunda colocação está Taubaté, com 26 candidatos: 13 disputam uma vaga de deputado estadual e outros 13 concorrem à Câmara dos Deputados.
Jacareí aparece em terceiro lugar, com 10 candidatos, sendo cinco a deputado estadual e cinco a deputado federal.
Na sequência, Ubatuba e São Sebastião registram oito candidatos cada. Pindamonhangaba, Caraguatatuba e Guaratinguetá fecham a lista das cidades com maior número de postulantes, com sete candidatos cada. Caçapava e Cruzeiro têm seis postulantes cada uma.
Juntas, as 10 cidades com mais candidatos concentram 133 dos 152 candidatos da RMVale, o equivalente a 87,5% dos postulantes registrados no levantamento.
Partidos na região
Na divisão por partidos e federações, o PSD (Partido Social Democrático) e o Partido Novo aparecem empatados na liderança, com 13 candidatos cada.
A Federação Renovação Solidária (PRD e Solidariedade), a Federação PSDB Cidadania e a Federação União Progressista aparecem logo atrás, com 12 candidatos cada.
Três partidos lançaram 11 candidatos na região: Avante, PL (Partido Liberal) e Republicanos.
* Errata: a lista foi atualizada com a inclusão de candidatos que não constavam na matéria anterior.
Veja a seguir a lista dos candidatos da região, agrupados por cidade: