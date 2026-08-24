A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) terá 143 candidatos nas eleições de 2026, número que representa uma redução de 17 postulantes em relação ao pleito de 2022, quando a região registrou 160 candidatos.
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O levantamento com dados fornecidos pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo mostra que a disputa deste ano reúne 74 candidatos a deputado estadual, 67 a deputado federal e dois candidatos ao Senado.
Em 2022, eram 91 candidatos a deputado estadual, 68 a deputado federal e apenas um candidato ao Senado.
Na comparação entre as duas eleições, portanto, a maior queda ocorre entre os postulantes à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), com 17 nomes a menos. A disputa para a Câmara dos Deputados tem redução de um candidato, enquanto o número de candidatos ao Senado dobrou.
Os dados do levantamento mostram ainda uma concentração dos candidatos em algumas das principais cidades da região.
Cidades
São José dos Campos aparece isoladamente na liderança entre os municípios da RMVale com maior número de candidatos. A cidade concentra 45 postulantes, sendo 22 a deputado estadual, 22 a deputado federal e um ao Senado.
Na segunda colocação está Taubaté, com 26 candidatos: 13 disputam uma vaga de deputado estadual e outros 13 concorrem à Câmara dos Deputados.
Jacareí aparece em terceiro lugar, com nove candidatos, sendo quatro a deputado estadual e cinco a deputado federal.
Na sequência, Ubatuba registra oito candidatos, dos quais sete concorrem a deputado estadual e um a deputado federal. Pindamonhangaba fecha a lista das cinco cidades com maior número de postulantes, com sete candidatos — três a deputado estadual e quatro a deputado federal.
Juntas, as cinco cidades concentram 95 dos 143 candidatos da RMVale, o equivalente a 66% dos postulantes registrados no levantamento.
Partidos
Na divisão por partidos e federações, o PSD (Partido Social Democrático) e o Partido Novo aparecem empatados na liderança, com 13 candidatos cada.
O PSD tem seis candidatos a deputado estadual e sete a deputado federal. O Novo reúne sete candidatos a deputado estadual e seis a deputado federal.
A Federação Renovação Solidária (PRD e Solidariedade) e a Federação PSDB Cidadania aparecem logo atrás, com 12 candidatos cada. A primeira tem seis candidatos a deputado estadual e seis a deputado federal. A segunda reúne sete estaduais e cinco federais.
O PL (Partido Liberal) completa o grupo dos cinco partidos ou federações com mais candidatos, com 11 postulantes: oito disputam vagas de deputado estadual e três concorrem a deputado federal.
* Errata: a lista foi atualizada para 143 postulantes na região com a inclusão de um candidato a deputado federal que não constava na matéria anterior.
Veja a seguir a lista dos candidatos da região, agrupados por cidade: