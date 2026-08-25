A Prefeitura de São José dos Campos vai suspender temporariamente o cadastro na rede pública de saúde dos pacientes que confirmarem presença e não comparecerem a consultas, exames ou cirurgias. O munícipe ficará impedido de realizar novos agendamentos e precisará ir presencialmente a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) para solicitar a regularização e reativar o seu registro.

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A medida tem como objetivo a conscientização e faz parte da nova campanha “Falta Zero”, lançada pela administração municipal para combater o prejuízo gerado pelas faltas, que ultrapassou R$ 41 milhões em 2025 devido a mais de 329 mil ausências.