A Prefeitura de São José dos Campos vai suspender temporariamente o cadastro na rede pública de saúde dos pacientes que confirmarem presença e não comparecerem a consultas, exames ou cirurgias. O munícipe ficará impedido de realizar novos agendamentos e precisará ir presencialmente a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) para solicitar a regularização e reativar o seu registro.
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A medida tem como objetivo a conscientização e faz parte da nova campanha “Falta Zero”, lançada pela administração municipal para combater o prejuízo gerado pelas faltas, que ultrapassou R$ 41 milhões em 2025 devido a mais de 329 mil ausências.
A nova regulamentação prevê que o contato prévio com os pacientes seja feito via SMS e WhatsApp.
Caso o usuário não responda à mensagem, a consulta será cancelada automaticamente e a vaga liberada para encaixe. Já os pacientes que avisarem com antecedência sobre a impossibilidade de comparecer serão reagendados para a data disponível mais próxima.
O cancelamento prévio e a atualização cadastral podem ser feitos pelo telefone 156, pelo aplicativo Saúde na Mão, pelo WhatsApp do “Sr. José”, no número (12) 99710-0156 ou na UBS de referência.