21 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AGRESSOR PRESO

Mãe tenta defender filho e é agredida por companheiro em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma mulher foi agredida pelo companheiro ao tentar apartar uma briga entre ele e o filho dela. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (20), no bairro Travessão, em Caraguatatuba, e terminou com a prisão do agressor em flagrante por violência doméstica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe policial foi acionada para o atendimento e, no local, ouviu os relatos da vítima, identificada pelas iniciais L.A.C. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários