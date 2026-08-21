Uma mulher foi agredida pelo companheiro ao tentar apartar uma briga entre ele e o filho dela. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (20), no bairro Travessão, em Caraguatatuba, e terminou com a prisão do agressor em flagrante por violência doméstica.

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A equipe policial foi acionada para o atendimento e, no local, ouviu os relatos da vítima, identificada pelas iniciais L.A.C. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.