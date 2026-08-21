21 de agosto de 2026
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FATALIDADE

Ciclista morre em acidente com ônibus escolar em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um ciclista ainda não identificado morreu em um acidente envolvendo um ônibus de transporte escolar em Juqueí, na Costa Sul de São Sebastião, na manhã desta sexta-feira (21). A ocorrência foi registrada por volta das 8h, no km 177+500 da Rodovia Manoel Hipólito do Rego.

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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram apuradas. O corpo ainda está no local e a área está isolada para perícia.

Há registro de lentidão no trânsito local. 

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