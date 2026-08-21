Um ciclista ainda não identificado morreu em um acidente envolvendo um ônibus de transporte escolar em Juqueí, na Costa Sul de São Sebastião, na manhã desta sexta-feira (21). A ocorrência foi registrada por volta das 8h, no km 177+500 da Rodovia Manoel Hipólito do Rego.
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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local.
As circunstâncias do acidente ainda não foram apuradas. O corpo ainda está no local e a área está isolada para perícia.
Há registro de lentidão no trânsito local.