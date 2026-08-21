Um acidente no km 94 da Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, resultou em uma pessoa ferida por volta das 2h20 desta sexta-feira (21). A via ficou interditada para atendimento e limpeza.

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Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), dois caminhões que trafegavam no sentido São Paulo colidiram no local. Um deles evadiu-se, mas foi localizado no km 99.