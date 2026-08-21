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ACIDENTE EM PINDA

Colisão entre dois caminhões interdita Dutra por três horas

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Caminhões colidiram no km 94 da Rodovia Presidente Dutra
Caminhões colidiram no km 94 da Rodovia Presidente Dutra

Um acidente no km 94 da Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, resultou em uma pessoa ferida por volta das 2h20 desta sexta-feira (21). A via ficou interditada para atendimento e limpeza.

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Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), dois caminhões que trafegavam no sentido São Paulo colidiram no local. Um deles evadiu-se, mas foi localizado no km 99.

A carga de eletrodomésticos transportada por um dos veículos foi derramada, obstruindo a via até as 5h45. Um dos condutores ficou ferido e foi encaminhado a um hospital local para atendimento.

Após três horas e 25 minutos de interdição, a pista foi liberada, e o tráfego segue fluindo normalmente.

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