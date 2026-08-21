O adolescente Pedro Henrique, de 16 anos, morreu após não resistir ao ferimento causado por um tiro na cabeça, durante um ataque ocorrido na noite de domingo (16), em Caçapava. O jovem estava dentro de casa e, segundo a apuração inicial da polícia, não era alvo dos criminosos.
Pedro foi atingido na Rua José Henrique, em Caçapava Velha, durante um ataque contra dois homens que estavam na via. Os outros dois baleados sobreviveram.
A morte ocorreu após dias de mobilização de familiares, amigos e moradores de Caçapava, que acompanharam o estado de saúde do adolescente e fizeram uma corrente de orações pela recuperação dele.
Como Pedro foi baleado?
Segundo a apuração inicial da Polícia Militar, criminosos abriram fogo contra dois homens, de 22 e 23 anos, que estavam na Rua José Henrique.
Os dois correram para escapar dos disparos. Um deles entrou em uma residência e passou pelo corredor do imóvel.
Pedro Henrique estava dentro da casa e foi até o corredor para verificar o que estava acontecendo. Nesse momento, o adolescente acabou atingido por um disparo na cabeça.
A investigação indica que Pedro não tinha relação com os homens perseguidos e foi atingido por engano dentro da própria residência.
Outros dois homens foram baleados
Os dois homens que eram alvo do ataque também foram atingidos pelos disparos.
Um deles, de 22 anos, sofreu ferimentos no ombro e no braço. O outro, de 23, foi baleado nas nádegas. Ambos sobreviveram.
A Polícia Civil investiga o ataque e tenta identificar os responsáveis pelos disparos.
Corrente de oração por Pedro
Após o adolescente ser internado, familiares, amigos e moradores de Caçapava se mobilizaram pela recuperação dele.
Uma corrente de oração foi formada em frente ao hospital, reunindo pessoas que acompanhavam o estado de saúde do jovem.
Também houve mobilização para doação de sangue. Voluntários viajaram de Caçapava para Taubaté para contribuir com os estoques utilizados no atendimento hospitalar.
Pedro foi levado ao Hospital Fusam, em Caçapava, com apoio de escolta da Polícia Militar. O ferimento na cabeça era grave e o adolescente permaneceu internado até a morte.