O adolescente Pedro Henrique, de 16 anos, morreu após não resistir ao ferimento causado por um tiro na cabeça, durante um ataque ocorrido na noite de domingo (16), em Caçapava. O jovem estava dentro de casa e, segundo a apuração inicial da polícia, não era alvo dos criminosos.

Pedro foi atingido na Rua José Henrique, em Caçapava Velha, durante um ataque contra dois homens que estavam na via. Os outros dois baleados sobreviveram.

A morte ocorreu após dias de mobilização de familiares, amigos e moradores de Caçapava, que acompanharam o estado de saúde do adolescente e fizeram uma corrente de orações pela recuperação dele.