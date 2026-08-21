A família de Pedro Henrique, de 16 anos, autorizou a doação de seus órgãos após a confirmação do seu falecimento. O adolescente morreu em decorrência de um tiro na cabeça que o atingiu por engano no último domingo (16), enquanto estava em sua residência, no bairro Caçapava Velha, em Caçapava.
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A retirada dos órgãos será realizada no Hospital Fusam, em Caçapava, por uma equipe especializada vinda da capital paulista nesta sexta-feira (21). Os órgãos a serem captados e a identidade dos pacientes receptores permanecem em sigilo, respeitando as normas médicas e os protocolos do sistema de transplantes.
O corpo do adolescente será entregue aos familiares logo após a conclusão de todos os procedimentos cirúrgicos. A previsão é que o velório e o sepultamento ocorram entre sábado (22) e domingo (23), embora os horários e locais ainda não tenham sido confirmados pela família.
O crime
Dois homens, de 22 e 23 anos, eram perseguidos por criminosos na rua José Henrique quando um deles invadiu o imóvel de Pedro Henrique para tentar escapar dos disparos. Ao ir ao corredor para verificar o que estava acontecendo, o jovem acabou sendo atingido por um dos tiros. Pedro não tinha qualquer ligação com os suspeitos. Os outros dois alvos também foram baleados, mas sobreviveram. Um cartucho de calibre 9 mm foi recolhido no local para perícia.
O caso, inicialmente registrado pela Polícia Civil como tripla tentativa de homicídio, passa a ser apurado como homicídio consumado em relação a Pedro Henrique.