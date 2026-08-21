A família de Pedro Henrique, de 16 anos, autorizou a doação de seus órgãos após a confirmação do seu falecimento. O adolescente morreu em decorrência de um tiro na cabeça que o atingiu por engano no último domingo (16), enquanto estava em sua residência, no bairro Caçapava Velha, em Caçapava.

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A retirada dos órgãos será realizada no Hospital Fusam, em Caçapava, por uma equipe especializada vinda da capital paulista nesta sexta-feira (21). Os órgãos a serem captados e a identidade dos pacientes receptores permanecem em sigilo, respeitando as normas médicas e os protocolos do sistema de transplantes.