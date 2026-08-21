Uma ação de fiscalização resultou na interdição de uma fábrica clandestina de gelo no bairro Praia Grande, em Ubatuba. Durante a operação, realizada na manhã de terça-feira (18), cerca de 600 pacotes de gelo considerados impróprios para consumo foram descartados, além de alimentos vencidos. Autos de notificação foram lavrados durante a ação.

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O espaço também era utilizado como estacionamento, comércio de bebidas e outros produtos, distribuidora de água e ponto de reciclagem de alumínio.