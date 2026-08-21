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IRREGULARIDADES

Fiscalização interdita fábrica clandestina de gelo em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMU
Fiscalização em fábrica de gelo em Ubatuba
Fiscalização em fábrica de gelo em Ubatuba

Uma ação de fiscalização resultou na interdição de uma fábrica clandestina de gelo no bairro Praia Grande, em Ubatuba. Durante a operação, realizada na manhã de terça-feira (18), cerca de 600 pacotes de gelo considerados impróprios para consumo foram descartados, além de alimentos vencidos. Autos de notificação foram lavrados durante a ação.

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O espaço também era utilizado como estacionamento, comércio de bebidas e outros produtos, distribuidora de água e ponto de reciclagem de alumínio.

A força-tarefa reuniu equipes de Fiscalização de Comércio da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal) e Vigilância Sanitária. A ação teve como objetivo verificar o cumprimento das normas sanitárias, da legislação municipal e dos requisitos de segurança.

Segundo a fiscalização, o estabelecimento não apresentou o CLI (Certificado de Licenciamento Integrado) nem inscrição municipal para o exercício das atividades. Além da ausência de registro, os fiscais constataram que o gelo não apresentava condições adequadas de fabricação e armazenamento e não possuía indicação de procedência. Também foram identificados um poço artesiano sem autorização ambiental e uma caçamba instalada em via pública sem a devida autorização.

Diante das irregularidades, foi determinada a suspensão imediata da fabricação e da comercialização de gelo, além da regularização de todos os pontos identificados no estabelecimento e retirada da caçamba. 

A Vigilância Sanitária realizou ainda o descarte de aproximadamente 600 pacotes de gelo sem procedência e de pacotes de granola com prazo de validade vencido.

O estabelecimento recebeu prazo de 72 horas úteis para regularização. Após esse período, uma nova fiscalização deverá verificar o cumprimento das determinações, com possibilidade de aplicação de outras sanções em caso de irregularidades.

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