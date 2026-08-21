Um homem foi preso na quinta-feira (20) no bairro Cecap, em Lorena, por envolvimento em uma ocorrência com disparos de arma de fogo. A prisão ocorreu após o indivíduo tentar fugir da Polícia Militar em uma bicicleta.

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Durante patrulhamento, agentes do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o ciclista, que tentou escapar assim que percebeu a presença da viatura. Após abordá-lo, os policiais encontraram com ele um celular e um revólver calibre .32 da marca Rossi. A arma estava carregada com seis munições, sendo quatro intactas e duas deflagradas.