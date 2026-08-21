O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu avisos de perigo potencial para vendaval e baixa umidade relativa do ar nesta sexta-feira (21) no Vale do Paraíba e no Litoral Norte de São Paulo. O alerta meteorológico coincide com a chegada de uma frente fria associada à formação de um novo ciclone extratropical no Sul do país, que põe fim ao calor atípico de inverno na região.

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Simultaneamente, a umidade pode registrar níveis críticos entre 20% e 30%, demandando cuidados reforçados com a hidratação, especialmente para crianças e idosos.