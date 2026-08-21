O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu avisos de perigo potencial para vendaval e baixa umidade relativa do ar nesta sexta-feira (21) no Vale do Paraíba e no Litoral Norte de São Paulo. O alerta meteorológico coincide com a chegada de uma frente fria associada à formação de um novo ciclone extratropical no Sul do país, que põe fim ao calor atípico de inverno na região.
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Simultaneamente, a umidade pode registrar níveis críticos entre 20% e 30%, demandando cuidados reforçados com a hidratação, especialmente para crianças e idosos.
Os ventos no litoral podem atingir 60 km/h ao longo do dia, com uma trégua no sábado (22), mas com ganho de intensidade na tarde de domingo (23). A variação térmica na faixa litorânea fica entre 15°C e 21°C ao longo do fim de semana, sob constante nebulosidade.
Já no Vale do Paraíba, a sexta-feira ainda registra clima abafado e máximas entre 26°C e 28°C, com chance de chuva fraca e isolada. O declínio acentuado na temperatura ocorre a partir de sábado, com termômetros marcando entre 11°C e 23°C no Vale, e mínimas caindo a 8°C na Serra da Mantiqueira.
A instabilidade ganha força no início da próxima semana, com tempo fechado e chuva de forma generalizada prevista para segunda-feira (24).