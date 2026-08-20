O Viapol São José venceu o Praia Grande por 3 sets a 0 na noite desta quinta-feira (20), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, na partida de estreia na edição 2026 do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais foram de 25/20, 25/21 e 25/19, em uma hora e meia de jogo.

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Assim, o time da região, comandado pelo técnico Flavio Tavares, mostra força diante da torcida na abertura do torneio e deixa boa impressão.

Na próxima rodada, os joseenses voltam a jogar em casa, no dia 5 de setembro, mas inicialmente na Farma Conde Arena, quando recebem o Sesi Bauru, a partir das 19h. Já o Praia Grande joga antes, dia 28, quando recebe o Suzano, às 19h30, no ginásio Rodrigão.

Como foi o jogo