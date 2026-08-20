O Viapol São José venceu o Praia Grande por 3 sets a 0 na noite desta quinta-feira (20), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, na partida de estreia na edição 2026 do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais foram de 25/20, 25/21 e 25/19, em uma hora e meia de jogo.
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Assim, o time da região, comandado pelo técnico Flavio Tavares, mostra força diante da torcida na abertura do torneio e deixa boa impressão.
Na próxima rodada, os joseenses voltam a jogar em casa, no dia 5 de setembro, mas inicialmente na Farma Conde Arena, quando recebem o Sesi Bauru, a partir das 19h. Já o Praia Grande joga antes, dia 28, quando recebe o Suzano, às 19h30, no ginásio Rodrigão.
Como foi o jogo
No primeiro set, o São José foi amplamente superior e não deu muitas chances ao time da Baixada Santista. Com isso, manteve sempre boa vantagem e fechou o período e 25 a 20.
Depois, no set seguinte, os joseenses novamente encontraram mais facilidade e mantiveram o controle do jogo. Com isso, fecharam em 25 a 21 e abriram 2 a 0 no placar.
Veio o terceiro e último set, onde o time da região conseguiu se impor nos saques e sem dar chances ao Praia Grande. Desta vez, o período foi até um pouco mais tranquilo e fechou em 25 a 19, com 3 a 0 no placar.