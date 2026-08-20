Adversário do São José na primeira fase da Copa Paulista, o Santo André foi punido pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) com a perda de dez pontos no grupo 4. Com isso, o Ramalhão está matematicamente eliminado da competição e só cumprirá tabela em casa contra o rival EC São Bernardo na tarde de sábado (22), às 15h, no Grande ABC.

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De acordo com a decisão do órgão ligado à FPF (Federação Paulista de Futebol), a punição ao Santo André se deu no Processo nº 1325/2026 da Copa Paulista, em razão da escalação irregular do atleta Alexiel Gonçalves dos Santos em duas partidas, com enquadramento no artigo 214 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

“O clube lamenta os impactos da decisão e reforça seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o fortalecimento da instituição”, disse a diretoria do clube em nota oficial.