O São José lançou um desafio para a torcida no último compromisso da primeira fase da Copa Paulista. O clube quer levar 3.000 torcedores ao Estádio Martins Pereira para o duelo contra o São Caetano, marcado para este sábado (22), às 15h.

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A partida será em São José dos Campos e pode colocar a torcida da Águia no topo da competição. Caso a meta seja alcançada, o clube poderá registrar o maior público da primeira fase da Copa Paulista.

Ingressos têm 50% de desconto

Para tentar alcançar a marca de 3.000 torcedores, o São José mantém uma promoção com 50% de desconto em todos os setores até sábado, às 11h.