O São José lançou um desafio para a torcida no último compromisso da primeira fase da Copa Paulista. O clube quer levar 3.000 torcedores ao Estádio Martins Pereira para o duelo contra o São Caetano, marcado para este sábado (22), às 15h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A partida será em São José dos Campos e pode colocar a torcida da Águia no topo da competição. Caso a meta seja alcançada, o clube poderá registrar o maior público da primeira fase da Copa Paulista.
Ingressos têm 50% de desconto
Para tentar alcançar a marca de 3.000 torcedores, o São José mantém uma promoção com 50% de desconto em todos os setores até sábado, às 11h.
A condição é válida tanto para a compra pela internet quanto nos pontos físicos de venda.
Os valores promocionais são:
-
Arquibancada – Setor Consórcio Pontz: de R$ 30 por R$ 15;
-
Cadeira – Setor Polipet: de R$ 50 por R$ 25;
Setor visitante: de R$ 30 por R$ 15.
Compre seu ingresso: São José EC – venda de ingressos
Os ingressos também estão disponíveis nas Lojas Oscar e na Loja da Águia, localizada em frente ao Mercadão Municipal.
Sócios podem levar acompanhante
Além da promoção nos ingressos, os Sócios Águia ativos terão direito a levar um acompanhante gratuitamente para a partida contra o São Caetano.
Crianças de até 11 anos também não pagam ingresso, desde que seja apresentada documentação de identificação.
Com os benefícios e os preços promocionais, o clube espera contar com um bom público no Martins Pereira para fechar a primeira fase da competição.
São José precisa de um ponto para confirmar liderança
Dentro de campo, a Águia chega à última rodada em situação privilegiada.
O São José lidera o Grupo 4 e também a classificação geral da Copa Paulista, com 12 pontos conquistados em cinco partidas.
A equipe vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o EC São Bernardo, fora de casa.
Agora, diante do São Caetano, o time precisa de apenas um ponto para confirmar a primeira colocação do grupo.
Além da disputa pela liderança, a partida pode marcar uma grande festa no Martins Pereira caso a torcida aceite o desafio lançado pelo clube e o estádio receba pelo menos 3.000 torcedores.