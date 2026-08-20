“Fernando era gentileza, sorriso, bom humor e educação pura!” A frase publicada pela amiga Simone Fernandes Pett resume parte do sentimento deixado pela morte de Fernando Mestieri, de 45 anos, entre pessoas que conviveram com o empresário. Nas redes sociais, amigos passaram a compartilhar lembranças e mensagens de despedida, destacando principalmente a personalidade alegre e acolhedora de Fernando.

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A morte de Fernando foi comunicada nesta quinta-feira (20), em São José dos Campos. Sócio e proprietário do Mauá Restaurante, ele também era lembrado pelos amigos pelo vínculo com a família, pelo futebol e pelas amizades construídas ao longo da vida.

“Gentileza, sorriso, bom humor e educação”

Entre as homenagens, Simone Fernandes Pett destacou características que, segundo ela, definiam a personalidade de Fernando.