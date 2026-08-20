“Fernando era gentileza, sorriso, bom humor e educação pura!” A frase publicada pela amiga Simone Fernandes Pett resume parte do sentimento deixado pela morte de Fernando Mestieri, de 45 anos, entre pessoas que conviveram com o empresário. Nas redes sociais, amigos passaram a compartilhar lembranças e mensagens de despedida, destacando principalmente a personalidade alegre e acolhedora de Fernando.
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A morte de Fernando foi comunicada nesta quinta-feira (20), em São José dos Campos. Sócio e proprietário do Mauá Restaurante, ele também era lembrado pelos amigos pelo vínculo com a família, pelo futebol e pelas amizades construídas ao longo da vida.
“Gentileza, sorriso, bom humor e educação”
Entre as homenagens, Simone Fernandes Pett destacou características que, segundo ela, definiam a personalidade de Fernando.
“Fernando era gentileza, sorriso, bom humor e educação pura! Paizão, torcedor e amigo!”, escreveu.
Na mesma mensagem, ela manifestou solidariedade aos familiares e citou especialmente Ana, Leo e João, desejando que Deus amenize a dor provocada pela perda.
A lembrança mostra um lado de Fernando que ia além da atividade empresarial. Para os amigos, a convivência era marcada pela maneira como ele tratava as pessoas e pelo bom humor.
“Nossa turma da Univap marcou história”
A amizade construída ainda nos tempos de faculdade também apareceu nas mensagens de despedida. Vitor Carvalho relembrou a época em que os dois faziam parte da mesma turma na Univap.
“Vai com Deus meu amigo! Nossa turma da Univap marcou história! Fará muita falta! Meus sentimentos a todos os familiares!!”, escreveu.
A mensagem resgata uma relação que atravessou os anos e mostra como Fernando permaneceu presente na memória dos amigos mesmo depois da vida universitária.
“Que tristeza sem fim”
O sentimento de perda também foi resumido em poucas palavras por Flavio Alvim. “Que tristeza sem fim! Que Deus o receba e conforte todos os seus”, publicou.
As manifestações se somaram às mensagens recebidas pelo Mauá Restaurante após a confirmação da morte.
Mauá Restaurante ficará fechado
Em comunicado, o restaurante informou que não abriria nesta quinta-feira em respeito à memória do sócio e proprietário. “Fernando dedicou sua vida ao nosso sonho e à arte de bem receber”, afirmou o estabelecimento, ao lembrar a trajetória do empresário.
O restaurante também destacou a marca deixada por Fernando entre funcionários, amigos e clientes e agradeceu as mensagens de carinho e solidariedade recebidas após a notícia.
Despedida acontece nesta quinta
O velório de Fernando Mestieri aconteceu a partir das 10h30, no Horto São Dimas, na Rua Perpétua, 290, no Jardim Ismênia. O sepultamento aconteceu no final da tarde.
Enquanto familiares se despedem, os amigos recorrem às lembranças para falar sobre Fernando. Entre “gentileza”, “sorriso”, “bom humor”, “paizão” e “amigo”, as homenagens revelam a imagem de alguém que deixou vínculos que ultrapassaram o ambiente de trabalho.