O estudante de Direito Samuel Gomes, de 24 anos, está desaparecido desde o dia 15 de agosto, após sair de casa dirigindo o carro da família. Desde então, os parentes não conseguiram mais contato com o jovem e fazem buscas para tentar descobrir seu paradeiro.

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O desaparecimento ocorreu em Luziânia, em Goiás, cidade localizada no Entorno do Distrito Federal. Segundo a irmã de Samuel, Daniele Gomes, o jovem aparentava estar bem nos dias anteriores e não havia demonstrado nenhum problema que pudesse indicar que deixaria a família sem avisar.

Família estranhou comportamento antes do desaparecimento

Daniele contou que Samuel parecia estar especialmente feliz antes de desaparecer. Segundo ela, o jovem chegou a declarar amor à mãe e fez um gesto de coração para ela.