O estudante de Direito Samuel Gomes, de 24 anos, está desaparecido desde o dia 15 de agosto, após sair de casa dirigindo o carro da família. Desde então, os parentes não conseguiram mais contato com o jovem e fazem buscas para tentar descobrir seu paradeiro.
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O desaparecimento ocorreu em Luziânia, em Goiás, cidade localizada no Entorno do Distrito Federal. Segundo a irmã de Samuel, Daniele Gomes, o jovem aparentava estar bem nos dias anteriores e não havia demonstrado nenhum problema que pudesse indicar que deixaria a família sem avisar.
Família estranhou comportamento antes do desaparecimento
Daniele contou que Samuel parecia estar especialmente feliz antes de desaparecer. Segundo ela, o jovem chegou a declarar amor à mãe e fez um gesto de coração para ela.
No dia em que saiu de casa, o pai era a única pessoa da família no imóvel. Ele teria perguntado ao filho para onde iria, mas Samuel respondeu que “iria ali, mas voltava rápido”.
Em seguida, o jovem pegou cerca de R$ 1 mil, a chave do carro da família e saiu rapidamente.
Desde então, ele não retornou para casa.
Carro foi visto em rodovia
A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Goiás e passou a buscar informações que possam ajudar a localizar o estudante.
Segundo Daniele, imagens de câmeras de monitoramento da BR-060 registraram o carro de Samuel passando por Terezópolis de Goiás no mesmo dia em que ele deixou a residência.
A cidade fica a aproximadamente 181 quilômetros de Luziânia. O registro das câmeras é, até o momento, uma das principais pistas sobre o possível trajeto percorrido pelo jovem.
Irmã teme que jovem tenha sido influenciado
A família ainda não sabe o que pode ter levado Samuel a sair de casa sem informar para onde iria.
Daniele afirmou que existe a preocupação de que o irmão possa estar enfrentando algum problema emocional ou ter sido influenciado por pessoas que conheceu recentemente.
Segundo ela, Samuel era reservado, não costumava beber e não tinha o hábito de sair para conversar com amigos.
A família também teme que ele possa ter conhecido alguém ou sido convencido por alguma pessoa a deixar a residência.
Celular perdeu o sinal
No momento do desaparecimento, Samuel estava com o celular, mas o aparelho deixou de apresentar sinal cerca de três horas depois de ele sair de casa.
A irmã afirmou que a família tentou fazer ligações e enviar mensagens, mas não conseguiu mais estabelecer contato.
No dia em que desapareceu, Samuel vestia blusa bege clara, calça jeans escura e tênis escuro.
Família pede informações
Qualquer informação que possa ajudar a localizar Samuel Gomes pode ser repassada diretamente à irmã, Daniele Gomes, pelo telefone (61) 9 9693-4259.
Também é possível comunicar informações à Polícia Civil pelo telefone 197.
A família pede que qualquer pista seja informada às autoridades, mesmo que pareça pequena, para ajudar nas buscas pelo estudante.