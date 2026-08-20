O aluno Kayky Xavier Silva, de 14 anos, morreu nesta quinta-feira (20) após cair de uma janela do terceiro andar do Colégio Comercial Municipal Lima Guimarães, conhecido como CAIC. A ocorrência aconteceu durante o período da manhã e causou comoção entre estudantes, professores e funcionários da unidade.
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O caso aconteceu em Pitangui, Minas Gerais. Após a morte do adolescente, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias em todas as escolas da rede municipal de ensino e manifestou solidariedade aos familiares e à comunidade escolar.
Prefeitura decreta luto após morte de aluno
Em nota, a administração municipal lamentou a morte de Kayky e afirmou que o luto oficial foi decretado em respeito à memória do estudante.
A Prefeitura também estendeu as condolências aos colegas de turma, professores e demais servidores que foram afetados pela tragédia.
Além disso, a abertura dos Jogos Escolares de Pitangui (Joespinho) foi adiada em razão do ocorrido.
Rede de apoio é mobilizada
Segundo publicações da administração municipal nas redes sociais, uma rede de apoio à comunidade escolar foi mobilizada após a morte do adolescente.
Participam da iniciativa as Secretarias de Desenvolvimento Social, Educação, Saúde e Administração, com ações voltadas ao acolhimento de estudantes, professores e demais integrantes da comunidade escolar.
A medida busca oferecer suporte diante do impacto provocado pela morte do aluno.
Polícia investiga o caso
As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil foi procurada para informar detalhes sobre a investigação e apurar o que aconteceu antes da queda.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.
A comunidade escolar permanece mobilizada diante da tragédia, enquanto as autoridades trabalham para esclarecer o caso.