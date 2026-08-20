O aluno Kayky Xavier Silva, de 14 anos, morreu nesta quinta-feira (20) após cair de uma janela do terceiro andar do Colégio Comercial Municipal Lima Guimarães, conhecido como CAIC. A ocorrência aconteceu durante o período da manhã e causou comoção entre estudantes, professores e funcionários da unidade.

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O caso aconteceu em Pitangui, Minas Gerais. Após a morte do adolescente, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias em todas as escolas da rede municipal de ensino e manifestou solidariedade aos familiares e à comunidade escolar.

Prefeitura decreta luto após morte de aluno

Em nota, a administração municipal lamentou a morte de Kayky e afirmou que o luto oficial foi decretado em respeito à memória do estudante.