20 de agosto de 2026
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TRAGÉDIA

Aluno de 14 anos cai do 3º andar em escola e morre

Por Da Redação | Pitangui (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Aluno de 14 anos cai do 3º andar em escola e morre
Aluno de 14 anos cai do 3º andar em escola e morre

O aluno Kayky Xavier Silva, de 14 anos, morreu nesta quinta-feira (20) após cair de uma janela do terceiro andar do Colégio Comercial Municipal Lima Guimarães, conhecido como CAIC. A ocorrência aconteceu durante o período da manhã e causou comoção entre estudantes, professores e funcionários da unidade.

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O caso aconteceu em Pitangui, Minas Gerais. Após a morte do adolescente, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias em todas as escolas da rede municipal de ensino e manifestou solidariedade aos familiares e à comunidade escolar.

Prefeitura decreta luto após morte de aluno

Em nota, a administração municipal lamentou a morte de Kayky e afirmou que o luto oficial foi decretado em respeito à memória do estudante.

A Prefeitura também estendeu as condolências aos colegas de turma, professores e demais servidores que foram afetados pela tragédia.

Além disso, a abertura dos Jogos Escolares de Pitangui (Joespinho) foi adiada em razão do ocorrido.

Rede de apoio é mobilizada

Segundo publicações da administração municipal nas redes sociais, uma rede de apoio à comunidade escolar foi mobilizada após a morte do adolescente.

Participam da iniciativa as Secretarias de Desenvolvimento Social, Educação, Saúde e Administração, com ações voltadas ao acolhimento de estudantes, professores e demais integrantes da comunidade escolar.

A medida busca oferecer suporte diante do impacto provocado pela morte do aluno.

Polícia investiga o caso

As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil foi procurada para informar detalhes sobre a investigação e apurar o que aconteceu antes da queda.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.

A comunidade escolar permanece mobilizada diante da tragédia, enquanto as autoridades trabalham para esclarecer o caso.

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