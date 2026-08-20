Fabiano Oliveira Borges, conhecido como “Pépi”, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (18), com marcas de violência e sete perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. O corpo estava às margens de um rio e apresentava sinais de decomposição.

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O corpo foi localizado no Rio Cuiabá, em Nobres, no Mato Grosso, por volta das 11h30, na zona rural do município. Segundo o delegado Bruno Abreu, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Fabiano estava com as mãos amarradas e teria sido morto com sete tiros antes de ter o corpo jogado de uma ponte.

Corpo estava em estado avançado de decomposição

De acordo com o boletim de ocorrência, o estado de decomposição dificultou a identificação inicial da vítima. Familiares estiveram no local e reconheceram o corpo como sendo de Fabiano.