Fabiano Oliveira Borges, conhecido como “Pépi”, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (18), com marcas de violência e sete perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. O corpo estava às margens de um rio e apresentava sinais de decomposição.
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O corpo foi localizado no Rio Cuiabá, em Nobres, no Mato Grosso, por volta das 11h30, na zona rural do município. Segundo o delegado Bruno Abreu, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Fabiano estava com as mãos amarradas e teria sido morto com sete tiros antes de ter o corpo jogado de uma ponte.
Corpo estava em estado avançado de decomposição
De acordo com o boletim de ocorrência, o estado de decomposição dificultou a identificação inicial da vítima. Familiares estiveram no local e reconheceram o corpo como sendo de Fabiano.
Posteriormente, um exame de papiloscopia confirmou oficialmente a identidade.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram mobilizadas para realizar os procedimentos necessários.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
Fabiano era procurado por assassinato
A morte ocorreu poucos dias depois de Fabiano passar a ser procurado pela polícia por suspeita de ter assassinado a namorada, Ana Cristina Pacheco Matos, de 20 anos.
O crime aconteceu na manhã de sábado (15), no bairro Alvorada, em Cuiabá. Segundo as investigações, a jovem foi atingida por um tiro na nuca dentro da kitnet onde morava.
O filho de Ana Cristina, de apenas 3 anos, teria presenciado o crime.
Após o disparo, Fabiano teria trancado a porta da residência e fugido de motocicleta, deixando a criança sozinha no imóvel junto ao corpo da mãe.
Jovem morreu após ser baleada na nuca
Ana Cristina foi encontrada pelo ex-marido, que teria ido até a residência depois de receber uma ligação de uma testemunha informando ter ouvido um disparo.
A jovem chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.
O relacionamento entre Ana Cristina e Fabiano tinha cerca de um mês. Além do filho de 3 anos, a jovem também deixou outro filho, que possui necessidades especiais.
Investigação aponta possível premeditação
As investigações conduzidas pelo delegado Bruno Abreu apontaram indícios de que o assassinato de Ana Cristina pode ter sido planejado.
Um dos elementos analisados foi uma mala com roupas que Fabiano teria deixado na residência da vítima. Para os investigadores, o objeto poderia fazer parte de uma tentativa de criar um álibi e sustentar a versão de que ele estaria viajando no momento do crime.
A hipótese, porém, não teria se concretizado porque Fabiano fugiu de motocicleta logo após o disparo.
Outro ponto analisado foi o depoimento de uma testemunha que afirmou ter visto Fabiano na casa da jovem por volta das 18h de sexta-feira (14), um dia antes do assassinato.
Segundo esse relato, ele teria deixado a motocicleta em uma posição considerada incomum.
Ainda conforme a testemunha, Ana Cristina teria comentado que pretendia reatar o relacionamento com o ex-marido. Fabiano, então, teria ameaçado a jovem e dito que ela “não ia ficar com ninguém”.
A Polícia Civil agora também deverá investigar as circunstâncias da morte de Fabiano e apurar quem foi responsável pelos disparos e pela ocultação do corpo.