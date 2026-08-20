20 de agosto de 2026
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SURREAL

Ela sonhou que tinha sido traída e esfaqueou o marido na cama

Por Da Redação | Sorriso (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ela sonhou que tinha sido traída e esfaqueou o marido na cama
Ela sonhou que tinha sido traída e esfaqueou o marido na cama

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (19), suspeita de tentar matar o próprio companheiro com pelo menos seis golpes de faca. Segundo a polícia, o ataque aconteceu enquanto o homem dormia e teria sido motivado por um sonho no qual ela acreditava ter sido traída.

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O caso aconteceu em Sorriso, no Mato Grosso. A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. Quando os agentes chegaram ao endereço, a vítima já havia sido socorrida por meios próprios e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento.

Homem foi atacado enquanto dormia

Na unidade de saúde, o homem contou aos policiais que estava dormindo quando foi surpreendido pela companheira, que teria iniciado os ataques usando uma faca de serra.

A sequência de golpes foi tão intensa que a lâmina da faca acabou quebrando durante a agressão, conforme o relato registrado pela polícia.

A vítima recebeu atendimento médico na UPA após ser ferida.

Mulher confessou ataque à polícia

A suspeita foi localizada pelos policiais no hospital e, de acordo com o registro da ocorrência, confessou ter atacado o companheiro.

Aos agentes, ela teria afirmado que agiu tomada pela raiva depois de sonhar que o parceiro havia cometido uma suposta traição.

Ainda conforme as informações policiais, o casal já possuía histórico de conflitos e episódios relacionados à violência doméstica.

Suspeita foi levada para a delegacia

Após receber atendimento médico preliminar, a mulher foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

O caso segue sob investigação para esclarecer todas as circunstâncias da agressão e definir as responsabilidades criminais da suspeita.

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