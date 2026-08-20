Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (19), suspeita de tentar matar o próprio companheiro com pelo menos seis golpes de faca. Segundo a polícia, o ataque aconteceu enquanto o homem dormia e teria sido motivado por um sonho no qual ela acreditava ter sido traída.

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O caso aconteceu em Sorriso, no Mato Grosso. A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. Quando os agentes chegaram ao endereço, a vítima já havia sido socorrida por meios próprios e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento.

Homem foi atacado enquanto dormia

Na unidade de saúde, o homem contou aos policiais que estava dormindo quando foi surpreendido pela companheira, que teria iniciado os ataques usando uma faca de serra.