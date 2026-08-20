A mulher de 32 anos esfaqueada pelo ex-marido na tarde de segunda-feira (17) permanece internada em estado grave e entubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital regional. Ela é mãe de quatro filhos e era responsável pelo sustento da família.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O ataque aconteceu em Nova Mutum, no Mato Grosso, dentro de uma mercearia no bairro Jardim das Orquídeas. Segundo informações obtidas pela reportagem, o quadro de saúde da vítima é grave, mas considerado estável até o momento. Ela continua sob cuidados médicos intensivos.
Ex-marido atacou mulher dentro de mercearia
O crime aconteceu quando a vítima estava encerrando o expediente no caixa e se preparava para deixar o estabelecimento. O ex-marido, Daniel Borges de Jesus, de 46 anos, teria invadido a mercearia e surpreendido a mulher com golpes de faca.
O filho do casal, de 20 anos, tentou intervir para proteger a mãe e também acabou ferido durante o ataque.
Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação. Após o crime, Daniel fugiu do local e passou a ser procurado pelas autoridades.
Suspeito foi localizado em área de mata
O homem foi localizado e preso no dia seguinte ao ataque, em uma área de mata.
Durante a prisão, os policiais também encontraram uma espingarda de pressão adaptada para disparar munições de calibre .22, que estava escondida na casa do suspeito.
Daniel foi encaminhado às autoridades para responder pelas acusações relacionadas ao ataque.
Suspeito já havia sido preso antes
Segundo as informações divulgadas no caso, o episódio ocorreu após uma sequência de medidas judiciais envolvendo o relacionamento entre o suspeito e a vítima.
Daniel já havia sido preso anteriormente por descumprir uma medida protetiva e tentar estabelecer contato com a ex-mulher por meio de terceiros, incluindo um pastor.
Apesar da prisão, ele foi solto após uma audiência de custódia e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.
Filhos estão sob cuidados do irmão mais velho
A vítima tem quatro filhos com Daniel. Após o ataque e a internação da mãe, as crianças passaram a ficar sob os cuidados do filho mais velho.
A situação da família também é acompanhada pela assistência social e pelo Conselho Tutelar.
Enquanto a mulher permanece internada, o caso continua sendo investigado pelas autoridades.
Como denunciar violência contra a mulher
Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados por diferentes canais. Em situações de emergência ou flagrante, a orientação é procurar ajuda imediatamente.
Também é possível registrar ocorrência pela Delegacia Digital da Polícia Civil de Mato Grosso. Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais de atendimento às vítimas de violência.
A legislação brasileira prevê punições severas para crimes praticados contra mulheres, incluindo os casos que podem configurar feminicídio, conforme as circunstâncias apuradas pela investigação e pela Justiça.