A mulher de 32 anos esfaqueada pelo ex-marido na tarde de segunda-feira (17) permanece internada em estado grave e entubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital regional. Ela é mãe de quatro filhos e era responsável pelo sustento da família.

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O ataque aconteceu em Nova Mutum, no Mato Grosso, dentro de uma mercearia no bairro Jardim das Orquídeas. Segundo informações obtidas pela reportagem, o quadro de saúde da vítima é grave, mas considerado estável até o momento. Ela continua sob cuidados médicos intensivos.

Ex-marido atacou mulher dentro de mercearia

O crime aconteceu quando a vítima estava encerrando o expediente no caixa e se preparava para deixar o estabelecimento. O ex-marido, Daniel Borges de Jesus, de 46 anos, teria invadido a mercearia e surpreendido a mulher com golpes de faca.