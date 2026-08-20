A mulher de 38 anos baleada durante uma tentativa de feminicídio em Jacareí continua internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa da cidade. Segundo o hospital, ela apresenta quadro estável e boa evolução clínica.

A expectativa é de que a paciente possa deixar a UTI entre esta quinta-feira (20) e sexta-feira (21) e seja transferida para um leito clínico. A mudança, no entanto, depende da evolução do estado de saúde.

A vítima, identificada como Mônica Cristina da Silva, foi baleada na noite de terça-feira (18), na zona rural de Jacareí. O pai dela, Carlos Inácio da Silva, de 62 anos, também foi atingido pelos disparos e morreu no local.