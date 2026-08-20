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ATAQUE

Mulher baleada pelo ex-noivo no Vale segue na UTI; pai morreu

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Mulher foi baleada
Mulher foi baleada

A mulher de 38 anos baleada durante uma tentativa de feminicídio em Jacareí continua internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa da cidade. Segundo o hospital, ela apresenta quadro estável e boa evolução clínica.

A expectativa é de que a paciente possa deixar a UTI entre esta quinta-feira (20) e sexta-feira (21) e seja transferida para um leito clínico. A mudança, no entanto, depende da evolução do estado de saúde.

A vítima, identificada como Mônica Cristina da Silva, foi baleada na noite de terça-feira (18), na zona rural de Jacareí. O pai dela, Carlos Inácio da Silva, de 62 anos, também foi atingido pelos disparos e morreu no local.

O suspeito do crime, Anderson Saldanha Guedes, de 37 anos, ex-companheiro de Mônica, foi preso nesta quinta-feira (20), em Passa Quatro, no sul de Minas Gerais, após permanecer foragido por dois dias.

O caso em Jacareí

De acordo com a Polícia Civil, Anderson é apontado como autor dos disparos contra Mônica e Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, Anderson trabalha como mecânico de manutenção e manteve um relacionamento de aproximadamente seis anos com Mônica. Os dois haviam se separado em 27 de julho e tinham casamento civil previsto para outubro.

O crime aconteceu em uma residência na Rua Osvaldo B. Miguelis, na área rural de Jacareí.

Segundo os depoimentos colhidos pela polícia, Mônica e o pai foram até o imóvel para conversar com Anderson sobre a divisão de uma casa adquirida pelo ex-casal durante o relacionamento.

A investigação aponta que havia um desentendimento sobre a divisão do valor do imóvel.

Conforme relato do pai de Anderson à Polícia Civil, todos estavam reunidos quando o suspeito deixou o ambiente e, pouco depois, retornou com uma arma.

Ainda segundo a testemunha, Anderson teria atirado primeiro contra Carlos e, depois, contra Mônica. A mulher correu para o interior da residência na tentativa de escapar, mas teria sido perseguida pelo suspeito, que continuou efetuando disparos.

Carlos foi encontrado inconsciente e teve a morte constatada pelo Samu. Mônica estava consciente e foi socorrida para a Santa Casa, onde permanece internada.

Mãe relatou ameaças anteriores

Em depoimento à polícia, a mãe de Anderson afirmou que o filho já demonstrava insatisfação com a divisão do patrimônio e teria feito ameaças anteriormente contra a ex-companheira.

Ela relatou ainda que, no dia do crime, viu o filho entrar em um quarto e retirar um objeto de uma gaveta. Ao tentar contê-lo, teria sido empurrada e caído no chão.

Logo depois, a mulher disse ter ouvido diversos disparos, estimando cerca de 15 tiros.

Após o ataque, Anderson teria fugido de motocicleta. Ele foi localizado dois dias depois em Minas Gerais.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio consumado e tentativa de feminicídio.

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