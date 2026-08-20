Uma tentativa de evitar o atropelamento de uma jiboia terminou em uma colisão entre dois veículos na manhã desta segunda-feira (3). O motorista de um carro freou ao perceber a cobra atravessando a pista, mas o veículo que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo.

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O acidente aconteceu em Várzea Grande, no Mato Grosso, na Avenida Doutor Paraná. Apesar da batida, os ocupantes dos veículos não ficaram feridos. A ocorrência chamou atenção justamente pela sequência inusitada: a tentativa de preservar a vida do animal acabou provocando o acidente.

Motorista freou para evitar atropelamento

Segundo informações da Guarda Municipal, o condutor percebeu a jiboia atravessando a avenida e reduziu a velocidade para permitir que o animal chegasse ao outro lado da pista.