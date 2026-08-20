Uma tentativa de evitar o atropelamento de uma jiboia terminou em uma colisão entre dois veículos na manhã desta segunda-feira (3). O motorista de um carro freou ao perceber a cobra atravessando a pista, mas o veículo que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo.
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O acidente aconteceu em Várzea Grande, no Mato Grosso, na Avenida Doutor Paraná. Apesar da batida, os ocupantes dos veículos não ficaram feridos. A ocorrência chamou atenção justamente pela sequência inusitada: a tentativa de preservar a vida do animal acabou provocando o acidente.
Motorista freou para evitar atropelamento
Segundo informações da Guarda Municipal, o condutor percebeu a jiboia atravessando a avenida e reduziu a velocidade para permitir que o animal chegasse ao outro lado da pista.
O motorista que seguia atrás, entretanto, não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do veículo que havia reduzido a velocidade.
Durante a movimentação provocada pela colisão, a cobra acabou sendo atingida e morreu no local.
Acidente deixou apenas danos materiais
A batida provocou danos materiais nos dois veículos, mas não houve registro de feridos.
As equipes responsáveis foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários no local.
Animais silvestres podem aparecer nas cidades
O episódio chama atenção para uma situação comum em regiões urbanas próximas a áreas de mata e ambientes naturais: a presença de animais silvestres em ruas e avenidas.
Em Mato Grosso, encontros com espécies como jiboias, capivaras e outros animais podem ocorrer quando os bichos se deslocam em busca de alimento, água ou novos locais para abrigo.
Para os motoristas, a recomendação é redobrar a atenção ao identificar um animal na pista e reduzir a velocidade com segurança, evitando frenagens ou manobras bruscas que possam provocar acidentes.
Quando houver condições seguras, o ideal é aguardar a passagem do animal. Em situações que ofereçam risco ou quando o animal estiver ferido, a orientação é acionar os órgãos ambientais ou equipes especializadas para realizar o atendimento.