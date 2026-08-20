Sérgio Shoji Takeuti, de 71 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (20) por suspeita de porte ilegal de arma de fogo, ameaça e desacato. Ele foi flagrado com um revólver calibre .38 carregado, além de outras munições.
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A prisão ocorreu em Nobres, no Mato Grosso, onde ele é vice-prefeito, após a Polícia Militar receber uma denúncia de que um homem estaria armado em uma distribuidora na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro Aeroporto. Segundo o boletim de ocorrência, a presença da arma estaria causando medo entre os clientes do estabelecimento.
Vice-prefeito é encontrado com arma carregada
Os policiais foram até o local e encontraram Sérgio, que, conforme o registro policial, apresentava sinais aparentes de embriaguez, como dificuldade na fala, exaltação e forte odor de álcool.
Durante a abordagem, os militares localizaram uma bolsa bege que estava em poder do vice-prefeito. Dentro dela, segundo a ocorrência, havia um revólver calibre .38 com cinco munições prontas para uso, além de outras 22 munições do mesmo calibre.
Diante da localização da arma e das munições, Sérgio recebeu voz de prisão e foi levado inicialmente à 1ª Companhia da Polícia Militar de Nobres para o registro da ocorrência.
Na sequência, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde seriam tomadas as medidas cabíveis.
Vice-prefeito teria ameaçado policiais
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o caso ganhou outro desdobramento durante o deslocamento até a delegacia.
Sérgio teria ameaçado os policiais militares responsáveis pela prisão, afirmando que poderia acionar integrantes de uma facção criminosa para matar os agentes. Conforme o registro, ele também teria dito que um “pistoleiro bem pago” resolveria a situação.
As supostas ameaças teriam sido registradas pelos policiais. Um arquivo de áudio teria sido encaminhado ao celular funcional da Polícia Civil.
Suspeito também teria desacatado policiais civis
Já na Delegacia da Polícia Civil, o vice-prefeito teria apresentado novo comportamento considerado ofensivo pelas autoridades.
Segundo o boletim, Sérgio teria desacatado os policiais civis de plantão, utilizando xingamentos contra os agentes.
A arma e todas as munições apreendidas foram entregues à autoridade policial para os procedimentos legais.
Sérgio Shoji Takeuti deverá responder, conforme as circunstâncias descritas nos registros policiais, por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e desacato. A definição das responsabilidades caberá às autoridades competentes durante a investigação e eventual processo judicial.
Prefeitura ainda não se manifestou
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Nobres para solicitar um posicionamento sobre a prisão do vice-prefeito.
Até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação da administração municipal e da defesa de Sérgio Shoji Takeuti.