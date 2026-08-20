Sérgio Shoji Takeuti, de 71 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (20) por suspeita de porte ilegal de arma de fogo, ameaça e desacato. Ele foi flagrado com um revólver calibre .38 carregado, além de outras munições.

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A prisão ocorreu em Nobres, no Mato Grosso, onde ele é vice-prefeito, após a Polícia Militar receber uma denúncia de que um homem estaria armado em uma distribuidora na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro Aeroporto. Segundo o boletim de ocorrência, a presença da arma estaria causando medo entre os clientes do estabelecimento.

Vice-prefeito é encontrado com arma carregada

Os policiais foram até o local e encontraram Sérgio, que, conforme o registro policial, apresentava sinais aparentes de embriaguez, como dificuldade na fala, exaltação e forte odor de álcool.