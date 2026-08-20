Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (18), acusado de abandono de incapaz e tráfico de drogas. A ocorrência chamou a atenção após uma criança de 1 ano e 3 meses ser encontrada dormindo sozinha no banco traseiro de um automóvel.
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O caso aconteceu em Sinop, no Mato Grosso, durante uma abordagem da Polícia Militar por volta das 3h. Os policiais faziam patrulhamento ostensivo nas proximidades de um estabelecimento comercial quando perceberam dois homens, de 24 e 26 anos, que apresentavam comportamento considerado suspeito e demonstravam nervosismo.
Criança é encontrada sozinha dentro de carro
Durante a abordagem, o homem de 24 anos teria tentado destruir o próprio celular, arremessando o aparelho contra o chão. Na sequência, segundo a polícia, ele revelou que havia deixado um dos filhos dentro de um veículo nas proximidades.
Os policiais foram até o local indicado e encontraram o bebê de 1 ano e 3 meses dormindo sozinho no banco traseiro do automóvel. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o atendimento e garantir a proteção da criança.
Ainda durante a ocorrência, o suspeito informou que outro filho, de 5 anos, também havia sido deixado sozinho na residência da família.
Menino de 5 anos é localizado dentro de casa
Com o acompanhamento do Conselho Tutelar, os policiais foram até a residência indicada pelo homem. A porta principal do imóvel estava aberta.
Segundo o relato da ocorrência, a casa apresentava más condições de higiene e desorganização, além de não possuir geladeira. O menino de 5 anos foi encontrado dormindo no piso superior do imóvel.
As duas crianças foram retiradas da situação de risco e, após o atendimento inicial, ficaram sob os cuidados da mãe.
Polícia encontra cocaína e maconha
Durante a vistoria na residência, os policiais também encontraram indícios relacionados ao tráfico de drogas. Na entrada do imóvel havia uma mesa com um prato contendo resquícios de cocaína, além de materiais plásticos que poderiam ser utilizados para embalar entorpecentes.
Também foram localizadas porções de maconha no imóvel.
Os dois homens abordados, de 24 e 26 anos, foram detidos e encaminhados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e o flagrante foi formalizado.
O veículo utilizado para deixar a criança também foi apreendido e guinchado por apresentar irregularidades no licenciamento, sendo encaminhado ao pátio da Secretaria Municipal de Trânsito.
O caso envolvendo as crianças e as suspeitas de tráfico de drogas permanece sob investigação das autoridades.