Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (18), acusado de abandono de incapaz e tráfico de drogas. A ocorrência chamou a atenção após uma criança de 1 ano e 3 meses ser encontrada dormindo sozinha no banco traseiro de um automóvel.

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O caso aconteceu em Sinop, no Mato Grosso, durante uma abordagem da Polícia Militar por volta das 3h. Os policiais faziam patrulhamento ostensivo nas proximidades de um estabelecimento comercial quando perceberam dois homens, de 24 e 26 anos, que apresentavam comportamento considerado suspeito e demonstravam nervosismo.

Criança é encontrada sozinha dentro de carro

Durante a abordagem, o homem de 24 anos teria tentado destruir o próprio celular, arremessando o aparelho contra o chão. Na sequência, segundo a polícia, ele revelou que havia deixado um dos filhos dentro de um veículo nas proximidades.