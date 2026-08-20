Extraordinária

A Câmara de Taubaté irá promover nessa sexta-feira (21), a partir das 9h30, uma sessão extraordinária para votar a redação final do projeto que reajusta em 3,77% o salário dos servidores da Unitau (Universidade de Taubaté), de forma retroativa a 1º de maio.

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Redação final

O projeto já foi aprovado em duas discussões, nas sessões dos dias 11 e 18. A redação final serve para corrigir erros de gramática ou de técnica legislativa sem alterar o conteúdo já decidido pelos vereadores anteriormente. Depois, o texto seguirá para a sanção do prefeito Sérgio Victor (Novo).