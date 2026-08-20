20 de agosto de 2026
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FUNCIONALISMO

Câmara vota nessa sexta-feira redação final de reajuste da Unitau

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMT
Servidores da Universidade de Taubaté terão reajuste de 3,77% nos salários, de forma retroativa a 1º de maio; impacto da medida será de R$ 4,2 milhões por ano
Servidores da Universidade de Taubaté terão reajuste de 3,77% nos salários, de forma retroativa a 1º de maio; impacto da medida será de R$ 4,2 milhões por ano

Extraordinária
A Câmara de Taubaté irá promover nessa sexta-feira (21), a partir das 9h30, uma sessão extraordinária para votar a redação final do projeto que reajusta em 3,77% o salário dos servidores da Unitau (Universidade de Taubaté), de forma retroativa a 1º de maio.

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Redação final
O projeto já foi aprovado em duas discussões, nas sessões dos dias 11 e 18. A redação final serve para corrigir erros de gramática ou de técnica legislativa sem alterar o conteúdo já decidido pelos vereadores anteriormente. Depois, o texto seguirá para a sanção do prefeito Sérgio Victor (Novo).

Reajuste
Na proposta, a Unitau cita que o índice corresponde à inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre abril de 2025 e março de 2026. Segundo a universidade, o reajuste de 3,77% ampliará em R$ 4,2 milhões o gasto anual com a folha de pagamento dos servidores ativos e inativos.

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