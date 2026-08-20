**Idade:**96
**Data de falecimento:**20/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO DA LAPA/SAO PAULO/SP- 21/08/2026 16:00
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DIRCE DE QUEIROZ GOMES
**Idade:**89
**Data de falecimento:**20/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 20/08/2026 das 20:00 às 10:30
Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 21/08/2026 10:30
MARIA APARECIDA DE MORAIS
**Idade:**89
**Data de falecimento:**20/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 20/08/2026 das 15:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 21/08/2026 10:00
FRANCISCA VENÂNCIA DA SILVA
**Idade:**80
**Data de falecimento:**19/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 20/08/2026 das 09:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 21/08/2026 08:00
LUIS FORTUNATO DOS SANTOS
**Idade:**72
**Data de falecimento:**19/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/08/2026 16:30
DINAH PEREIRA CARDOSO
**Idade:**86
**Data de falecimento:**19/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 20/08/2026 16:30
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR MESTIERI
**Idade:**45
**Data de falecimento:**19/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 20/08/2026 16:00
CONCEIÇÃO SANTANA DA CUNHA
**Idade:**82
**Data de falecimento:**19/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 20/08/2026 das 05:00 às 15:30
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 20/08/2026 15:30
MARIA ANA DE JESUS
**Idade:**88
**Data de falecimento:**20/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/08/2026 15:30
SIDNEY PEREIRA VENEZIANI
**Idade:**62
**Data de falecimento:**19/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 19/08/2026 das 21:00 às 14:00
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 20/08/2026 14:00
OLIVEIRO JUSTINO FILHO
**Idade:**78
**Data de falecimento:**19/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 20/08/2026 14:00
CARLOS ALBERTO GONZAGA
**Idade:**53
**Data de falecimento:**18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/08/2026 11:00
LUIZ DE GONZAGA DE OLIVEIRA
**Idade:**91
**Data de falecimento:**19/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. MUNICIPAL DA CIDADE DE MONGAGUA/SP- 20/08/2026 11:00
GABRIEL FELIX ARAUJO KUSANOVICH BECKER
**Idade:**38
**Data de falecimento:**19/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 20/08/2026 11:00
NATIMORTO (ISIS LOHAN OLIVEIRA MEIRELES
Idade:-1
**Data de falecimento:**17/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/08/2026 09:00