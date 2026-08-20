20 de agosto de 2026
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Natalino morre aos 96 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Natalino morre aos 96 anos; veja as notas de falecimento em SJC
Natalino morre aos 96 anos; veja as notas de falecimento em SJC

**Idade:**96
**Data de falecimento:**20/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO DA LAPA/SAO PAULO/SP- 21/08/2026 16:00

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DIRCE DE QUEIROZ GOMES

**Idade:**89
**Data de falecimento:**20/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 20/08/2026 das 20:00 às 10:30

Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 21/08/2026 10:30

MARIA APARECIDA DE MORAIS

**Idade:**89
**Data de falecimento:**20/08/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 20/08/2026 das 15:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 21/08/2026 10:00

FRANCISCA VENÂNCIA DA SILVA

**Idade:**80
**Data de falecimento:**19/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 20/08/2026 das 09:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 21/08/2026 08:00

LUIS FORTUNATO DOS SANTOS

**Idade:**72
**Data de falecimento:**19/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/08/2026 16:30

DINAH PEREIRA CARDOSO

**Idade:**86
**Data de falecimento:**19/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 20/08/2026 16:30

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR MESTIERI

**Idade:**45
**Data de falecimento:**19/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 20/08/2026 16:00

CONCEIÇÃO SANTANA DA CUNHA

**Idade:**82
**Data de falecimento:**19/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 20/08/2026 das 05:00 às 15:30

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 20/08/2026 15:30

MARIA ANA DE JESUS

**Idade:**88
**Data de falecimento:**20/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/08/2026 15:30

SIDNEY PEREIRA VENEZIANI

**Idade:**62
**Data de falecimento:**19/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 19/08/2026 das 21:00 às 14:00

Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 20/08/2026 14:00

OLIVEIRO JUSTINO FILHO

**Idade:**78
**Data de falecimento:**19/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 20/08/2026 14:00

CARLOS ALBERTO GONZAGA

**Idade:**53
**Data de falecimento:**18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/08/2026 11:00

LUIZ DE GONZAGA DE OLIVEIRA

**Idade:**91
**Data de falecimento:**19/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. MUNICIPAL DA CIDADE DE MONGAGUA/SP- 20/08/2026 11:00

GABRIEL FELIX ARAUJO KUSANOVICH BECKER

**Idade:**38
**Data de falecimento:**19/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 20/08/2026 11:00

NATIMORTO (ISIS LOHAN OLIVEIRA MEIRELES

Idade:-1
**Data de falecimento:**17/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/08/2026 09:00

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