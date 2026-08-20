Orçamento

A Prefeitura de Taubaté abriu uma consulta pública junto à população para definir as prioridades do orçamento de 2027. "As opiniões colhidas serão fundamentais para a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual), que fixa as despesas e receitas detalhadas de cada ano, garantindo a execução do que foi planejado", afirmou a administração municipal.

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Participação

A população pode participar da pesquisa até o dia 10 de setembro, por meio desse link. Segundo a Prefeitura, o tempo médio de resposta é de dois minutos.