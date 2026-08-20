Um motociclista morreu após um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, na tarde desta quinta-feira (20). A ocorrência foi registrada no km 94, na pista sentido Rio de Janeiro.
Segundo informações iniciais da concessionária RioSP, houve uma colisão traseira envolvendo a motocicleta e um veículo utilitário, seguida de atropelamento. A concessionária foi acionada às 17h14.
O motociclista recebeu atendimento, mas teve a morte constatada pelo Samu no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade, idade ou cidade onde a vítima morava.
Por causa do atendimento à ocorrência, a faixa da direita precisou ser interditada. Por volta das 18h17, havia aproximadamente cinco quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro.
Equipes da concessionária permaneceram no trecho para sinalização, orientação dos motoristas e apoio aos trabalhos das autoridades. O bloqueio também foi necessário para preservar a área do acidente e permitir os procedimentos relacionados à perícia e à retirada do corpo.
O trânsito também apresentou lentidão no sentido contrário, provocada principalmente pela redução de velocidade de motoristas que passavam pelo local.