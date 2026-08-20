Um motociclista morreu após um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, na tarde desta quinta-feira (20). A ocorrência foi registrada no km 94, na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo informações iniciais da concessionária RioSP, houve uma colisão traseira envolvendo a motocicleta e um veículo utilitário, seguida de atropelamento. A concessionária foi acionada às 17h14.

O motociclista recebeu atendimento, mas teve a morte constatada pelo Samu no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade, idade ou cidade onde a vítima morava.