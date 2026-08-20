São Sebastião se prepara para receber entre 5 mil e 10 mil motociclistas neste fim de semana para o festival Motonation. O evento acontece no Complexo Turístico Rua da Praia, na região central, de sexta-feira (21) a domingo (23), e reunirá motogrupos de cidades como São José dos Campos, São Paulo, Mogi das Cruzes e Santos, além de participantes de estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.
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Com entrada gratuita, o encontro de motociclistas conta com exposição de motocicletas, feira de artigos do segmento, praça de alimentação e cervejarias artesanais, movimentando o comércio local e o setor hoteleiro da região.
Também está prevista uma programação musical com shows de rock ao vivo. Na sexta-feira (21), a banda Raimundos comanda o palco principal às 22h. O sábado (22) é dedicado a tributos com covers de Guns N’ Roses (Nightrain Brazil) e Iron Maiden (Children of the Beast). No domingo (23), o encerramento fica por conta de homenagens a Van Halen (Balance) e Charlie Brown Jr. (DZ6), além da participação de bandas locais e DJs.