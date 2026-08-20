São José dos Campos deu mais um passo na modernização da saúde pública com a entrega da nova UBS Resolve Vila Industrial, realizada em 27 de julho. Maior Unidade Básica de Saúde do município, o novo espaço amplia a estrutura disponível para o atendimento da população e reúne, em um único endereço, mais conforto, funcionalidade e serviços para os moradores.

Com 1.100 metros quadrados de área construída, a unidade tem aproximadamente três vezes o tamanho da antiga UBS da Rua Misael Marçal. A nova estrutura atende moradores da Vila Industrial, Tatetuba, Jardim Ismênia e bairros do entorno, com ambientes amplos, climatizados e bem iluminados.

A unidade conta com duas recepções, sendo uma exclusiva para a farmácia, além de espaços destinados a consultas, coleta de exames e vacinação. A nova estrutura foi planejada para ampliar a qualidade da experiência de quem utiliza os serviços de saúde no dia a dia.

Mais estrutura também no atendimento hospitalar

A entrega da UBS aconteceu junto à conclusão da reforma e ampliação do Hospital de Retaguarda, que funciona como extensão do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence.

Com as intervenções, o hospital passou a contar com 42 leitos de internação totalmente renovados, sendo 10 novos, ampliando sua capacidade de atendimento. O prédio também recebeu 267 metros quadrados de área construída, dos quais 169 metros quadrados são destinados à nova recepção, proporcionando uma estrutura mais adequada para acompanhantes e visitantes.

Gerenciados pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), o Hospital Municipal e o Hospital de Retaguarda integram a estrutura de atendimento da rede municipal.

Uma rede em transformação

A nova UBS Vila Industrial e o Hospital de Retaguarda fazem parte de um conjunto de ações que vem ampliando e modernizando diferentes pontos da rede municipal de saúde.

Novas unidades estão em construção, como as UBSs Resolve Monterrey e Pinheirinho dos Palmares, enquanto as obras da nova maternidade e do Centro Especializado em Reabilitação avançam. O novo AME (Ambulatório Médico de Especialidades) também está em obras e o projeto do novo Hospital Veterinário Municipal já avançou para a etapa de locação do prédio.

A modernização também já chegou a unidades que foram entregues à população. É o caso das UBSs Resolve Colonial e Vila Nair, dos novos postos de coleta e da nova estrutura da UBS Resolve Centro I, que passou a funcionar em outro endereço junto ao CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).

Outras unidades seguem em processo de revitalização, como as UBSs Resolve Jardim Satélite e Paraíso do Sol, além do CCZ e de áreas do Hospital Municipal.

O conjunto de entregas, obras e revitalizações mostra uma estratégia de expansão da estrutura pública de saúde, com novos espaços e unidades modernizadas distribuídos por diferentes regiões de São José dos Campos. A iniciativa amplia a capacidade da rede e cria condições para que os serviços acompanhem o crescimento e as necessidades da população.