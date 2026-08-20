A Prefeitura de São José dos Campos concluiu a 3ª Avaliação de Densidade Larvária (ADL) do ano com uma melhora nos indicadores de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O índice breteau – que mede a presença de larvas em recipientes de água parada – já havia caído de 1,2 para 1,0 entre janeiro e maio. Agora, está em 0,8, resultado considerado positivo e que demonstra eficácia nas medidas de controle e prevenção.

Isso significa que foram encontrados oito focos do mosquito a cada mil imóveis. No total, foram vistoriados 18.416 endereços em 3.160 quarteirões, abrangendo as 42 áreas urbanas do município, das quais 31 foram classificadas como satisfatórias (índice até 0,99), 11 em estado de alerta (entre 1 e 3,9) e nenhuma em risco (acima de 3,9).

Ao longo de 2025, os resultados da avaliação também apresentaram variações significativas: 2,2 em janeiro, 1,2 em maio, 0,3 em julho e 0,5 em outubro.

Mesmo com a melhora geral, o enfrentamento à dengue segue firme no município. Com base nos dados obtidos, a Prefeitura avalia e ajusta as estratégias adotadas, redirecionando ações conforme a necessidade de cada região.

Além da programação diária, o combate é intensificado com uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e utilização de tablets pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs).

Toda semana, a Operação Casa Limpa visita diferentes locais, recolhendo objetos que podem acumular água. Nas 29 edições já realizadas em 2026, foram coletadas mais de 18 toneladas de materiais.

Mesmo com a chegada do inverno, é fundamental que os moradores redobrem os cuidados, como evitar o uso de pratinhos embaixo das plantas e manter bem tampados os reservatórios e caixas-d'água. É importante ser cordial com os agentes, deixando-os entrar para verificar os criadouros. Eles estão atuando para garantir a saúde de todos.

Os profissionais estão sempre uniformizados e com crachá da Prefeitura. Os registros também podem ser consultados on-line, a partir do nome ou matrícula.