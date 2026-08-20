São José dos Campos vem se consolidando como referência nacional em segurança pública. Em 2026, o município foi reconhecido em dois dos principais estudos do país sobre violência, com destaque entre as cidades brasileiras de maior porte.

O reconhecimento mais recente veio da 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou São José como a cidade com mais de 500 mil habitantes mais segura do Brasil. O levantamento considera dados oficiais das secretarias estaduais de segurança pública e das polícias Civil, Militar e Federal, entre outras fontes.

Com informações referentes a 2025, o estudo analisou o índice de Mortes Violentas Intencionais (MVI) em 338 municípios brasileiros. São José apresentou índice de 5,4 mortes por 100 mil habitantes, o menor entre as cidades brasileiras com mais de 500 mil moradores.

O indicador reúne diferentes tipos de ocorrências, como homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, mortes decorrentes de intervenções policiais e mortes de policiais em serviço ou fora do horário de trabalho.

Segurança reconhecida por diferentes estudos

O resultado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública reforça outro reconhecimento recebido por São José neste ano. Em maio, o município também foi apontado pelo Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como a cidade mais segura entre aquelas com mais de 500 mil habitantes.

Naquele levantamento, São José apresentou taxa de 5,9 homicídios por 100 mil habitantes, índice significativamente inferior à média nacional dos municípios, de 20 homicídios por 100 mil habitantes.

Os dois estudos utilizam metodologias e bases de dados diferentes, mas apresentam um ponto em comum: São José dos Campos aparece em posição de destaque quando o assunto é segurança entre os municípios brasileiros de grande porte.

Além de figurar entre as cidades mais seguras do país nesse recorte, São José também está entre os 26 municípios com mais de 100 mil habitantes com os menores índices de mortes violentas intencionais, à frente de todas as capitais brasileiras.

Os resultados reforçam a trajetória de São José dos Campos na construção de uma cidade mais segura e evidenciam o desempenho do município em indicadores nacionais que acompanham a violência e a segurança pública.