A cantora e compositora Tiê apresenta o show “Esgotada” em São José dos Campos. O show faz parte de um trabalho duplo “Amorosa & Esgotada”. A apresentação será realizada no Ginásio do Sesc, no sábado (22), às 20h.

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No repertório, as novas composições da artista abordam temas como desejo, exaustão, ancestralidade feminina e vínculos emocionais do cotidiano. O show combina voz, guitarra, piano, bateria e percussão.