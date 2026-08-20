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MÚSICA

Cantora Tiê apresenta novo show em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Tiê se apresenta em São José dos Campos
Tiê se apresenta em São José dos Campos

A cantora e compositora Tiê apresenta o show “Esgotada” em São José dos Campos. O show faz parte de um trabalho duplo “Amorosa & Esgotada”. A apresentação será realizada no Ginásio do Sesc, no sábado (22), às 20h.

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No repertório, as novas composições da artista abordam temas como desejo, exaustão, ancestralidade feminina e vínculos emocionais do cotidiano. O show combina voz, guitarra, piano, bateria e percussão.

Além das músicas do novo trabalho, Tiê também apresenta canções de diferentes fases da carreira, incluindo sucessos como “A Noite”, “Amuleto” e “Mexeu Comigo”.

Com 17 anos de trajetória, a cantora já participou de festivais como Lollapalooza, Rock in Rio, SXSW e Brasil Summerfest NYC, além de turnês no Brasil e no exterior. Suas músicas também fizeram parte de trilhas de novelas e acumulam milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 50 e estão à venda no portal do Sesc, no aplicativo Credencial Sesc SP e nas bilheterias das unidades da rede. A classificação é livre.

O Sesc fica na avenida Adhemar de Barros, nº 999, no Jardim São Dimas.

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