A cantora e compositora Tiê apresenta o show “Esgotada” em São José dos Campos. O show faz parte de um trabalho duplo “Amorosa & Esgotada”. A apresentação será realizada no Ginásio do Sesc, no sábado (22), às 20h.
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No repertório, as novas composições da artista abordam temas como desejo, exaustão, ancestralidade feminina e vínculos emocionais do cotidiano. O show combina voz, guitarra, piano, bateria e percussão.
Além das músicas do novo trabalho, Tiê também apresenta canções de diferentes fases da carreira, incluindo sucessos como “A Noite”, “Amuleto” e “Mexeu Comigo”.
Com 17 anos de trajetória, a cantora já participou de festivais como Lollapalooza, Rock in Rio, SXSW e Brasil Summerfest NYC, além de turnês no Brasil e no exterior. Suas músicas também fizeram parte de trilhas de novelas e acumulam milhões de ouvintes nas plataformas digitais.
Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 50 e estão à venda no portal do Sesc, no aplicativo Credencial Sesc SP e nas bilheterias das unidades da rede. A classificação é livre.
O Sesc fica na avenida Adhemar de Barros, nº 999, no Jardim São Dimas.