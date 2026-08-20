O avanço da inteligência artificial, o volume de informações disponíveis ao consumidor e a busca crescente por experiências capazes de gerar repertório e transformação pessoal estão redefinindo o conceito contemporâneo de luxo. Em um mercado onde plataformas digitais permitem reservar hotéis, comparar destinos e montar roteiros em poucos minutos, o verdadeiro diferencial deixa de estar apenas no acesso e passa a residir na capacidade de interpretar desejos, antecipar necessidades e construir jornadas únicas. É a partir dessa leitura que a Goya Travel, divisão de turismo de luxo da Copastur, chega aos seis anos de atuação em plena expansão.

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Criada inicialmente para atender clientes corporativos que buscavam o mesmo padrão de excelência das viagens de negócios em seus momentos de lazer, a Goya consolidou um modelo de atendimento baseado na curadoria especializada, na inteligência de dados e na construção de relações de longo prazo. Mais do que acompanhar as transformações do turismo de alto padrão, a operação passou a funcionar como um espaço permanente de inovação dentro da própria Copastur, testando soluções, tecnologias e modelos de relacionamento que hoje influenciam outras áreas do grupo.