Em maio, ao assumir a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro Kassio Nunes Marques fez um alerta que resume o desafio de 2026: um vídeo falso divulgado na véspera do segundo turno pode ser visto por milhões de eleitores antes que a Justiça consiga decidir qualquer coisa. O problema, portanto, é de tempo. A mentira circula em horas, já a resposta da justiça leva dias. E é nessa diferença de velocidade, mais do que na tecnologia em si, que mora o risco para a liberdade de escolha do eleitor.

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Deepfake é o nome dado a vídeos e áudios falsos feitos por inteligência artificial. A tecnologia troca o rosto de uma pessoa, imita a voz e faz a boca se mexer conforme uma fala que nunca existiu. O resultado parece autêntico. E o estrago não depende de enganar todo mundo: basta semear a dúvida no intervalo entre o vídeo viralizar e alguém provar que ele é falso, em um intervalo que, na reta final da campanha, quase não existe. O contrário também acontece: quanto melhores ficam as falsificações, mais fácil fica negar uma gravação verdadeira dizendo que foi inventada.

O que já está proibido